Τετάρτη, 06 Μαϊος 2026 13:04

Μεσσηνία: Οι απόστρατοι τίμησαν την προστάτιδά τους Αγία Ειρήνη (βίντεο)

Την προστάτιδα του Αγία Ειρήνη τίμησε χθες το πρωί ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο του εορτασμού τελέστηκε θεία λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, στην Καλαμάτα.

Στη θεία λειτουργία παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βασίλης Γεωργακόπουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας Τάσος Ηλιόπουλος, ο αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης, ο πρόεδρος των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Πελοποννήσου και διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας Γιώργος Μπούνας, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του νομού, πολλοί απόστρατοι και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Γεωργακόπουλος ευχήθηκε χρόνια πολλά και αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο της Αγίας Ειρήνης, τονίζοντας πως η χάρη της καθοδηγεί τους αποστράτους ώστε να συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας ακολούθησε μικρή δεξίωση στο αναψυκτήριο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων.

Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Κοινωνία
