Αθωώθηκαν τα τρία μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας

Aθωώθηκαν χθες στο δικαστήριο τα τρία μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας (Στάθης Γιακουμής, Σταύρος Κάρτσωνας, Δονάτος Νίκου), που είχαν συλληφθεί σε συμβολική κινητοποίηση στις 6 Δεκεμβρίου 2020, στην κεντρική πλατεία της πόλης, για την επέτειο της δολοφονίας του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου και κατηγορούνταν για παραβίαση των μέτρων απαγόρευσης των συναθροίσεων για τον κορονοϊό.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, μάρτυρες, συνήγοροι και οι κατηγορούμενοι τόνισαν ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2020, οργανώθηκε συμβολική κινητοποίηση από την Αντιφασιστική Κίνηση για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, νότια από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και πως τα 20 άτομα που παρίσταντο, δεν συνωστίστηκαν, φορούσαν μάσκες και ανά 2 – 3 άτομα βρίσκονταν σε απόσταση, τηρώντας τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Μάλιστα, επισημάνθηκε ότι δεν πρόλαβαν να αναρτήσουν ένα πανό που είχαν, στα κάγκελα γύρω από το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, ενώ δεν φώναξαν συνθήματα.

Συνήγοροι των κατηγορούμενων ήταν οι Θανάσης Καμπαγιάννης, Χρυσάνθη Καούνη και Αντώνης Κατσάς.

Στήριξη γιατρών και συνδικάτου

Την στήριξή τους στα τρία μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας που δικάστηκαν χθες και αθωώθηκαν, τα οποία είχαν συλληφθεί σε συμβολική κινητοποίηση στις 6 Δεκεμβρίου 2020, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, για την επέτειο της δολοφονίας του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, με την αιτιολογία της παραβίασης των μέτρων απαγόρευσης των συναθροίσεων για τον κορονοϊό, εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, το Σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών σημείωσε:

“Στη συγκέντρωση εκείνη, παρόλο που είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την covid 19, οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης μας προχώρησαν σε προσαγωγές των τριών ανωτέρω αναφερομένων, οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Εκείνη την δύσκολη για την κοινωνία περίοδο η κυβέρνηση επέλεξε να αναθέσει το έργο της προστασίας της υγείας μας αποκλειστικά στην αστυνομία: αντί για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, έκανε προσλήψεις χιλιάδων αστυνομικών και στόλων περιπολικών και έκδιδε έκτακτες διαταγές απαγόρευσης των συναθροίσεων, υποτίθεται για να μη διαδοθεί η Covid-19.

Από την άλλη μεριά οι αναλώσιμοι εργάτες συνέχιζαν να πηγαίνουν στους χώρους δουλειάς, όπως οι εργαζόμενοι σε αποθήκες, πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ, τουριστικές επιχειρήσεις κ.α. Στοιβάζονταν σε γεμάτα με κόσμο λεωφορεία και μετρό για να πάνε στις δουλειές τους, δούλευαν σε επικίνδυνες συνθήκες χωρίς καμία προφύλαξη ή κάλυψη σε περίπτωση νόσησης.

Τότε όλα τα Σωματεία των Ιατρών του ΕΣΥ απευθύναμε αγωνιώδεις εκκλήσεις για προσλήψεις και για ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ως απάντηση και επιβράβευση λάβαμε τα παλαμάκια από τα

μπαλκόνια.

Αποτέλεσμα – η χώρα που ζούμε, έσπασε όλα τα ευρωπαϊκά ρεκόρ σε θανάτους από την άριστη διαχείριση κατά την πανδημία.

Ως Σωματείο υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των πολιτών στην πολιτική δράση, το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδηλώσεις και άλλες κινητοποιήσεις και καλούμε το αξιότιμο δικαστήριο να σκεφτεί την αθώωση των τριών συμπολιτών μας”.

* Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα τρία μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης και καταδίκασε τις διώξεις εναντίον τους.

Το Συνδικάτο παρατήρησε: “Η κυβέρνηση της ΝΔ εκείνη την περίοδο προσπάθησε με άλλοθι την πανδημία να βάλει στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα και τις κινητοποιήσεις του. Όμως, έφαγε τα μούτρα της. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης με το σύνθημα «Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή», για ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας, με προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Αλλά και στους χώρους δουλειάς, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, ενάντια στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους με πρόφαση την πανδημία.

Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης μεγαλώνει το τελευταίο διάστημα, στήνοντας βιομηχανία διώξεων σε εργαζόμενους, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, με την καταστολή να κλιμακώνεται όσο βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε δίωξη όσων διώκονται με τους νόμους για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση”.