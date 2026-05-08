“Ευρωπαϊκό χωριό” στήθηκε στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Ένα “ευρωπαϊκό χωριό” στήθηκε σήμερα, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο.

Πολίτες και επισκέπτες της Καλαμάτας, είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν μία ξεχωριστή ευρωπαϊκή εμπειρία, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του INFORM EU που φιλοξενήθηκε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 εκπροσώπων Περιφερειών, υπευθύνων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στελεχών της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας σήμερα το μεσημέρι, μετατράπηκε για λίγες ώρες σε ένα ανοιχτό “ευρωπαϊκό χωριό”, προσφέροντας στο κοινό μια διαδραστική γνωριμία με τις χώρες, τις Περιφέρειες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.