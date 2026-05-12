Μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν συνολικά 16 σχολεία, με την ενεργό παρουσία 280 μαθητών και μαθητριών και τη στήριξη 38 εκπαιδευτικών. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν οι Δήμητρα Τζανετάκη και Γεωργία Τζήλου. Μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, που περιλάμβανε παρουσιάσεις, προβολές βίντεο, θεατρικά δρώμενα, μουσικές εκτελέσεις και έκθεση φωτογραφίας, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την τέχνη ως ισχυρό μέσο κοινωνικής ευαισθητοποίησης. «Τα έργα των παιδιών άγγιξαν με μοναδικό τρόπο ζητήματα αλληλεγγύης, εθελοντισμού, αγάπης και προσφοράς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης και οραματιζόμενα έναν κόσμο όπου κάθε παιδί έχει τη δική του ισότιμη θέση», ανέφερε σε δήλωσή της η Οργανωτική Επιτροπή.