Εγκαταλελειμμένος δημοτικός χώρος

Σύμφωνα με διαμαρτυρίες περιοίκων, ο χώρος αυτός είναι κοινόχρηστος – ανήκει στον Δήμο από το σχέδιο πόλης. Και σε αυτόν προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς και πλατείας. Ολα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν έχει γίνει τίποτα και ο χώρος βρίσκεται υπό εγκατάλειψη και έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, στα σημεία που έχουν μεγαλώσει τα χορτάρια και σε πάρκινγκ βαρέων οχημάτων.

Οι κάτοικοι καλούν τον Δήμο να δείξει, επιτέλους, ενδιαφέρον, να φτιάξει ένα Πάρκο Τσέπης, έστω προσωρινού χαρακτήρα, για να αλλάξει η εικόνα της εγκατάλειψης και της υποβάθμισης.

Τονίζουν ότι Καλαμάτα είναι και η περιοχή τους και όχι το κέντρο και οι κεντρικοί οδοί της πόλης.

Γ.Σ.