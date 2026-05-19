Περιήγηση στο σπάνιο φωτογραφικό υλικό των ΓΑΚ Μεσσηνίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) Μεσσηνίας το σεμινάριο με τίτλο «Η ποιητική του Αρχείου ή πώς οι παλιές φωτογραφίες γεννούν ποιήματα», στο οποίο συμμετείχε ομάδα δημιουργικών γυναικών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο σπάνιο φωτογραφικό υλικό των ΓΑΚ Μεσσηνίας, αντλώντας έμπνευση από εικόνες και τεκμήρια άλλων εποχών. Μέσα από πρόσωπα, βλέμματα, χαμόγελα, αλλά και ερειπωμένα κτήρια ή ιστορικά γεγονότα, αναδύθηκαν κείμενα που αποτύπωσαν τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του παρελθόντος και την αίσθηση μιας ζωής που έχει πλέον χαθεί, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα από το αρχειακό υλικό. Το εργαστήριο συντόνισε η Χαρά Νικολακοπούλου, μόνιμη υπάλληλος των ΓΑΚ Μεσσηνίας, φιλόλογος και συγγραφέας, με τη συμμετοχή της ποιήτριας Ελένης Κοφτερού. Η θερμή ανταπόκριση των συμμετεχουσών και το δημιουργικό αποτέλεσμα του σεμιναρίου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη συνέχιση αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον.