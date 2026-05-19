Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Υπέρ της διοικητικής αυτονομίας του Νοσοκομείου

Σε σχετικό ψήφισμα σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του στις 18-05-2026 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) και τις αρχές του κράτους δικαίου, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της διοικητικής αποσύνδεσης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας (κληροδότημα Γεωργίου Αλεξόπουλου) από το Νοσοκομείο Μεσσηνίας καθώς και υπέρ της άμεσης επανάκτησης της διοικητικής και λειτουργικής του αυτοτέλειας».

Κ.Μπ.