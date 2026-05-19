Ανησυχία για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Καλλιρρόη - Αίτημα διερεύνησης ζητημάτων δημόσιας υγείας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Αναφορά – αίτημα διερεύνησης ζητημάτων δημόσιας υγείας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Κοινότητα Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας κατέθεσε χθες στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ο Χρήστος Κυριακόπουλος, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρος της Καλλιρρόης.

Στην αναφορά του ο κ. Κυριακόπουλος παρατηρεί: “Η ανάγκη υποβολής της παρούσας προκύπτει από σειρά στοιχείων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων που δημιουργούν σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ποιότητα του νερού που καταναλώνεται από τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις που υδροδοτούν την τοπική μας κοινότητα βρίσκονται σε μικρή απόσταση (περίπου 450 μέτρων) από εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ, γεγονός που επιβάλλει αυξημένο επίπεδο ελέγχου, επιστημονικής τεκμηρίωσης και συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Επιπλέον, επιθυμώ να θέσω υπόψη σας ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, μετά από σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου της Μεσσηνίας που αφορούσαν την ποιότητα του πόσιμου νερού σε χωριά της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Καλλιρρόη, υπήρξε παρέμβαση της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας, η οποία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε διατάξει τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι γνωστά στους κατοίκους της περιοχής, ενώ νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει δημιουργούν πλέον ακόμη σοβαρότερη ανησυχία”.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Καλλιρρόης διευκρινίζει ότι “από τη συγκριτική αξιολόγηση των μικροβιολογικών αναλύσεων νερού της γεώτρησης της Καλλιρρόης σε δείγματα που λήφθηκαν από εμένα παρουσία τρίτου προσώπου (κατοίκου της Καλλιρρόης) τέσσερες διαφορετικές ημερομηνίες (19/3/2024, 1/10/2024, 26/3/2026 και 24/4/2026) προκύπτει σαφής και επαναλαμβανόμενη επιδείνωση της μικροβιολογικής εικόνας του νερού με την πάροδο του χρόνου.

Ειδικότερα: Στη μικροβιολογική ανάλυση της 19/03/2024 καταγράφηκε ιδιαίτερα καλή μικροβιολογική εικόνα, χωρίς ανίχνευση κολοβακτηριδίων, Escherichia coli ή εντερόκοκκων. Στη μικροβιολογική ανάλυση της 01/10/2024 εμφανίστηκε αυξημένο μικροβιακό φορτίο, χωρίς όμως ακόμη ανίχνευση παθογόνων δεικτών. Στις μικροβιολογικές αναλύσεις του έτους 2026 καταγράφηκε πλέον σαφής μικροβιολογική επιβάρυνση, με παρουσία ολικών κολοβακτηριδίων, παρουσία Escherichia coli, παρουσία εντερόκοκκων, καθώς και σημαντική αύξηση των ολικών μικροβιακών φορτίων στους 22°C και 36°C.

Τα ανωτέρω ευρήματα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα, διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης [Κ.Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/25-5-2023], οι παράμετροι: ολικά κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, εντερόκοκκοι, δεν επιτρέπεται να ανιχνεύονται σε πόσιμο νερό.

Η παρουσία δε των Escherichia coli και εντερόκοκκων αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο δείκτη πιθανής κοπρανώδους ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδίως για παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η εικόνα αυτή δεν εμφανίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό αλλά ως επαναλαμβανόμενη και εξελισσόμενη μικροβιολογική επιβάρυνση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση διερεύνηση των αιτίων και τη λήψη μέτρων προστασίας.

Επιπλέον θα ήθελα να σας επισημάνω ότι από τις εκθέσεις αναλύσεων του Δήμου Οιχαλίας προκύπτει ότι η δειγματοληψία πραγματοποιείται από τον «πελάτη» και όχι από το διαπιστευμένο εργαστήριο ή από πιστοποιημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας, επιστημονικής εγκυρότητας και θεσμικής αποδοχής των αποτελεσμάτων.

Δεν προκύπτει επίσης: πλήρης τεκμηρίωση της διαδικασίας δειγματοληψίας, καταγραφή συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς, ούτε καταγραφή της αλυσίδας φύλαξης (chain of custody),

όπως προβλέπεται από: την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 για το πόσιμο νερό, το πρότυπο ISO/IEC 17025 και τα πρότυπα ISO 5667.

Κατά συνέπεια, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ορισμένες αναλύσεις εμφανίζονται εντός ορίων, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ως προς την αξιοπιστία, την αντιπροσωπευτικότητα και τη θεσμική αποδοχή των αποτελεσμάτων.

Επειδή: η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί υπέρτατη υποχρέωση της Πολιτείας, η ποιότητα του πόσιμου νερού αφορά άμεσα την υγεία σημαντικού αριθμού πολιτών, τα πρόσφατα αποτελέσματα καταδεικνύουν επαναλαμβανόμενη μικροβιολογική επιβάρυνση και η διαδικασία δειγματοληψίας εμφανίζει ουσιώδεις ελλείψεις ως προς τη θεσμική και επιστημονική της τεκμηρίωση, παρακαλώ για τη διερεύνηση: 1. Της ποιότητας και καταλληλότητας του πόσιμου νερού της περιοχής. 2. Της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών δειγματοληψίας και ελέγχου. 3. Της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Της ενδεχόμενης ύπαρξης παραλείψεων ή ευθυνών ως προς τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 5. Της ανάγκης άμεσης λήψης μέτρων προστασίας των κατοίκων. 6. Της διενέργειας ανεξάρτητου, πλήρως διαπιστευμένου και συστηματικού ελέγχου των γεωτρήσεων και του δικτύου ύδρευσης.

Δηλώνω ότι είμαι στη διάθεσή σας για την προσκόμιση όλων των σχετικών αναλύσεων, δημοσιευμάτων και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης”.