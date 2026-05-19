Τρίτη, 19 Μαϊος 2026 14:06

Μαθητές του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Τη Μητρόπολη Μεσσηνίας επισκέφτηκαν χθες μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας.

Σκοπός της επισκέψεως ήταν η έκφραση ευχαριστιών, για την έμπρακτη και καθοριστική οικονομική στήριξη που παρείχε η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας στο σχολείο, προκειμένου να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό διαγωνισμό «EU-CONEXUS», κατά τον οποίο κατέκτησε την δεύτερη θέση. Οι μαθητές ενημέρωσαν τον μητροπολίτη για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού καθώς και για τις μοναδικές εμπειρίες που αποκόμισαν. Ο κ. Χρυσόστομος τους καλωσόρισε και συνεχάρη παιδιά και εκπαιδευτικούς για τη σπουδαία διάκριση, τονίζοντας ότι η τοπική Εκκλησία θα βρίσκεται πάντα αρωγός στις προσπάθειες της νεολαίας για πρόοδο, δημιουργία και αριστεία, επισημαίνοντας την αξία της περιβαλλοντικής συνείδησης στην σύγχρονη εποχή.

 

