Λεβεντάκης: “Ακόμα ένας μεγάλος στόχος επετεύχθη”

“Ακόμα ένας μεγάλος στόχος επετεύχθη” τονίζει ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης μετά την απόφαση για χρηματοδότηση από το υπουργείο εσωτερικών του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Κυπαρισσίας».

Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.097.000 ευρώ , από τα οποία 986.000 ευρώ είναι η συνολική δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα 111.000 ευρώ η συμμετοχή του Δήμου με ιδίους πόρους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργού εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου «Αποφασίζουμε την Ένταξη της Πράξης «Ανακατασκευή γηπέδου Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5228716 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030 (Υποπρόγραμμα Α΄ Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030)» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».

Σημειώνεται επίσης ότι «Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις στο γήπεδο του ποδοσφαίρου , με κυριότερη παρέμβαση την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα με τελευταίας γενιάς, καθώς και παρεμβάσεις στον περιμετρικό χώρο ώστε να δημιουργηθούν κουλουάρ με διάστρωση συνθ. τάπητα (ταρταν) τύπου 'sandwich'.

Συνοπτικά: Χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση στάθμεων και κλίσεων με εκσκαφή και πλήρωση με αδρανή . Αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου (Ε=7310,0μ2) με συνθ. χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτού, όπως εστίες γηπέδου, παγκοι αναπληρωματικών κλπ. Κατασκευή δικτύου άρδευσης συνθετικού τάπητα. Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης συνθετικού τάπητα. Κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου με τοποθέτηση τυποποιημένων καναλιών ομβρίων περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Διάστρωση περιμετρικά του γηπέδου συνθ. τάπητα (ταρτάν) τύπο ' sandwich' για την δημιουργία τριών (3) κουλουάρ και έξι (6) διαδρομών των 100,0μ.

Κατασκευή σκαμμάτων άλματος είς μήκος. Ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού με μετακίνηση των πυλώνων και αντικατάσταση των προβολέων . Δημιουργία χώρου για τοποθέτηση Καλλισθενικών οργάνων με τον απαιτούμενο ελαστικό τάπητα ασφαλείας . Λοιπές εργασίες ανάπλασης όπως διάστρωση κυβολίθων κτλ. Οι εργασίες πρασίνου θα γίνουν από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Τριφυλίας .

Παραδοτέα πράξης:

Επίστρωση με τεχνητό χλοοτάπητα, επιφανείας 7.466,0μ2. Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθ.τάπητα τύπου sanwich, επιφανείας 4032,0μ2 με τις απαιτούμενες ασφαλτικές εργασίες. Πλήρες σύστημα αποστράγγισης. Πλήρες σύστημα διαβροχής. Νεο σύστημα προβολέων led. Μικρής κλίμακας περιφράξεις. Δημιουργία δυο σκαμμάτων άλματος. Προμήθεια εστιών γηπέδου, Παγκάκια, βρύση, καλλισθενικά όργανα με το απαιτούμενο ελαστικό δάπεδο ασφαλείας κτλ».

Από τη πλευρά του ο Δήμαρχος Τριφυλίας σημειώνει «Ακόμα ένας μεγάλος στόχος μας επετεύχθη, μετά την Απόφαση για Ένταξη της Πράξης «Ανακατασκευή γηπέδου Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας», από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού (1.097.000,00€), την χρηματοδότηση του οποίου, μέσα από μεθοδική και συντονισμένη δουλειά και διεκδίκηση, εξασφαλίσαμε.

Προκειμένου, να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία και κυρίως στη νεολαία μας, ένα σύγχρονο, ασφαλή και άρτια εξοπλισμένο αθλητικό γήπεδο.

Και συνεχίζουμε... Στηρίζοντας τον αθλητισμό, με πράξεις και όχι με λόγια και αναβαθμίζοντας τις υποδομές του Δήμου μας!»

Κ.Μπ.