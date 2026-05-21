Η μέρα της γουρνοπούλας σήμερα στην Καλαμάτα (βίντεο)

Μέρα της γουρνοπούλας σήμερα, γιορτή της Ανάληψης για την πόλη της Καλαμάτας.

Η παραδοσιακή γουρνοπούλα είχε την τιμητική της. Ο κόσμος της πόλης τίμησε το “έθιμο”, όπως το επέβαλε η μέρα. Από νωρίς το πρωί, με αφετηρία την Παραλία, στο τέρμα της οδού Ψαρών, κοντά στον πανηγυρίζοντα ναό, ο κόσμος έσπευσε και αγόρασε από τις γουρνοπούλες που διέθεταν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενεία - ταβέρνες, ψησταριές, καθώς και τα κρεοπωλεία.

Ανήμερα της Ανάληψης εκτιμάται ότι στην Καλαμάτα γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση γουρνοπούλας, κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Φέτος η τιμή της γουρνοπούλας είναι πιο ακριβή, στα 15 ευρώ το κιλό (14 είχε πέρυσι), όμως, ο κόσμος δεν πτοήθηκε και τίμησε δεόντως το τοπικό ελκυστικό έδεσμα.