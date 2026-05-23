Ο πρέσβης της Ισπανίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο κ. Πρέσβης και η κα. Πρόξενος συναντήθηκαν με τον Καθηγητή Δημήτριο Πετρόπουλο Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και με τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Αναπληρωτή Καθηγητή Οδυσσέα Σπηλιόπουλο. Κατά τη συνάντηση ο Πρέσβης ενημερώθηκε για τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη του σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου. Επίσης ενημερώθηκε για τα διακρατικά ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται από κοινού με Πανεπιστήμια της Ισπανίας. Ο Πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενδυνάμωση της φοιτητικής κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus. Τέλος συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα, το δημογραφικό και η μετανάστευση.