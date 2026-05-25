Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας: Δύο ένοχοι για τα πλαστά τιμολόγια

Ενοχοι κρίθηκαν και καταδικάστηκαν σε 6 χρόνια υλακή με αναστολή, από το Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας, την περασμένη Παρασκευή, δύο άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση του 2015 με τα πλαστά τιμολόγια, η οποία απασχόλησε και τη Μεσσηνία.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η κατηγορία για τον έναν ήταν “έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση” και για τον δεύτερο “άμεση συνέργεια στην ως άνω πράξη”.

Για την ίδια υπόθεση είχε προγραμματιστεί δίκη με έναν κατηγορούμενο, η οποία αναβλήθηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2027, λόγω αποχής των δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Η κατηγορία σε αυτή είναι “αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.