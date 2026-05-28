Εργασίες βελτίωσης του δρόμου στο Μαυρομάτι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου εντός της Κοινότητας Μαυροματίου και συγκεκριμένα στο τμήμα από την κεντρική πλατεία προς τον ναό Αγίου Δημητρίου και έως τη σύνδεσή του με την 7η επαρχιακή οδό.

Αυτοψία στο έργο πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Κοντοθανάση και τον πρόεδρο του Μαυροματίου Κυριάκο Πατρινιό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Μεσσήνης, έγινε ανακατασκευή δημοτικής οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 860 μέτρων.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν διαμόρφωση και βελτίωση της βατότητας του δρόμου, κατασκευή νέου οδοστρώματος, δημιουργία τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων και ενίσχυση των πρανών για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα του οδικού δικτύου. Η παρέμβαση συμβάλλει ουσιαστικά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της εισόδου της Κοινότητας από την 7η επαρχιακή.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, ανέφερε: “Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για συνεχή βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στηρίζουμε έμπρακτα κάθε Δημοτική Κοινότητα με έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους”.