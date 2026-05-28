Φιλιατρά: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας του Πάρι Πετρίδη

Για πάνω από τρεις δεκαετίες ο Πάρις Πετρίδης ταξιδεύει και φωτογραφίζει τον κόσμο. Στην ενότητα «Αυτόπτες Μάρτυρες» πρωταγωνιστούν τα ζώα, αθόρυβοι παρατηρητές της ανθρώπινης παρουσίας, καθρέφτης της εποχής μας. Εικόνες από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο και την Κύπρο συνθέτουν ένα ταξίδι που μας καλεί να δούμε τον κόσμο με διαφορετικό μάτι. Η έκθεση θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η είσοδος στα εγκαίνια είναι ελεύθερη. Επίσης την Κυριακή 31 Μαΐου, στις 11.30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Μουσείο Ηλιόπουλου ομιλία του Πάρι Πετρίδη με θέμα τη φωτογραφία, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία για μια ουσιαστικότερη γνωριμία με το έργο και τη ματιά του φωτογράφου.

Την επιμέλεια έχει η Ελένη Κούκου, Σύμβουλος Συλλογών, ΕΜΣΤ. Ενώ πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.