Αποχώρησαν οι αντιπολιτεύσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός

Σε έκτακτη συνεδρίαση, με αποχώρηση από τις αντιπολιτεύσεις και κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκε χθες το μεσημέρι από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου για το 2026.

Οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, καυτηρίασαν το γεγονός ότι το σημαντικότερο, όπως το χαρακτήρισαν, θέμα του Δήμου έρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση.

Λαμβάνοντας την πρόσκληση και την εισήγηση το πρωί και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας να συνεδριάζει το Συμβούλιο. Έκαναν λόγο για απαξίωση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, για μη σύννομη διαδικασία, για έλλειψη διαφάνειας, για εξωθεσμική κίνηση, για ακύρωση του ρόλου των αντιπολιτεύσεων.

Έτσι, πριν ακόμη συζητηθεί το θέμα του προϋπολογισμού, αλλά στη διαδικασία έγκρισης της έκτακτης συνεδρίασης, αποχώρησαν.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης τόνισε πως δεν το απαγορεύει ο νόμος να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση. Ενώ ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος σημείωσε πως δεν κινδυνεύει η δημοκρατία από το έκτακτο της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την έγκριση ή μη της έκτακτης συνεδρίασης, στις τοποθετήσεις τους εκεί οι τρεις επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων άσκησαν έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή για αυτή την διαδικασία.

Χαρακτηριστικά η Χάιδω Παναγιωτόπουλου μεταξύ άλλων επισήμανε, ότι “είμαστε στη κορυφαία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την τελευταία ημέρα της παράτασης έρχεται για συζήτηση ο προϋπολογισμός. Είναι λογικό, είναι σύννομο, είναι διαφανές να έρχεται η πρόσκληση 8.30 το πρωί και η συνεδρίαση να είναι στις 3 το μεσημέρι”, αναρωτήθηκε κάνοντας λόγο για πραξικοπηματικό γεγονός.

Είναι έκτακτο, είπε, ο προϋπολογισμός όταν θα έπρεπε να τον έχουμε ψηφίσει από το Νοέμβριο, κάνετε, τόνισε, κατάχρηση του νόμου για έκτακτο, είμαστε 6 μήνες χωρίς προϋπολογισμό, οι υπηρεσίες τώρα θα έπρεπε να διαβουλεύονται τον προϋπολογισμό του 2027. Μας γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια, ανέφερε. Ενώ συμπλήρωσε πως “μας καλείτε να τοποθετηθούμε στον προϋπολογισμό του 2026 όταν ο μισός χρόνος έχει περάσει, αυτό δείχνει ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να διοικήσει το Δήμο, με αυτό τον τρόπο χάνετε ευκαιρίες χάνετε προγράμματα”. Ενώ σχετικά με το έκτακτο ψήφισε λευκό και αποχώρησε.

Από την πλευρά του ο Άκης Κατρίτσης τόνισε πως “στα 2,5 χρόνια δεν είχε γίνει αυτό, τώρα έγινε και αυτό, καλούμαστε να εγκρίνουμε στις 3 το μεσημέρι ένα προϋπολογισμό την εισήγηση του οποίου λάβαμε στις 9.15 το πρωί. Θεωρείτε την παρουσία μας μάλλον περιττή, αυτό είναι εξωθεσμική κίνηση. Η Δημοτική Αρχή δεν βλέπει τις μειοψηφίες, οι οποίες έχουν δικαιώματα όπως και η πλειοψηφία και απορώ πως Δημοτικοί Σύμβουλοι και μάλιστα παλιοί και έμπειροι όπως ο κ. Μπακούρος ανέχονται αυτή τη κατάσταση”. Ακολούθησε αντιπαράθεση με το Δήμαρχο τόσο για τη χρησιμοποίηση του νομικού συμβούλου του Δημάρχου για δικαστική υποστήριξη του Δημάρχου, αλλά και για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε απόφαση της με παρουσία του προέδρου της ενώ αυτός ήταν στο δικαστήριο, όπως τόνισε ο κ. Κατρίτσης. Από την πλευρά του ο κ. Λεβεντάκτης αντέκρουσε τα λεγόμενα του κ. Κατρίτση και αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται για τα οποία μιλάει ο κόσμος και πιο συγκεκριμένα για την ΠΕ3 στη Κυπαρισσία.

Απαντώντας ο κ. Μπακούρος τόνισε πως “κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από το έκτακτο της συνεδρίασης”. Ευχαρίστησε τις υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας Κωστοπούλου και Γεωργοπούλου για τις κοπιώδεις προσπάθειες τους, καθώς σημείωσε πως φέτος υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τόνισε δε πως μόνιμη επωδός της αντιπολίτευσης είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι αναπτυξιακά. Ενώ τόνισε πως ο Δήμος δεν παύει να λειτουργεί και χωρίς προϋπολογισμό.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Τσιγγάνου σημείωσε πως “ένα θέμα είναι το πότε έρχεται ο προϋπολογισμός και το άλλο θέμα το έκτακτο. Μας έχει πει ο κ. Μπακούρος πως η αντιπολίτευση πρέπει να έρχεται με προτάσεις. Όταν για ένα τόσο σοβαρό θέμα μας το στέλνετε στις 9 το πρωί και στις 3 είναι η συνεδρίαση, ακυρώνετε το ρόλο της αντιπολίτευσης, αποδεικνύετε ότι δε θέλετε προτάσεις. Τεράστιες ευθύνες έχει ο Δήμαρχος για αυτή τη κατάσταση, για αυτή την παρωδία αλλά και οι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής που με την ανοχή τους έχει ευτελισθεί αυτή η διαδικασία. Μήπως δεν μπορούν να τον υπερασπιστούν όμως καθώς είναι εικονικός”. Καταλήγοντας επισήμανε ότι αυτός ο προϋπολογισμός αξίζει να περάσει με αυτή τη διαδικασία. Καταψήφισε και η ίδια το έκτακτο και αποχώρησε.

Από την πλευρά του ο κ. Λεβεντάκης τόνισε χαρακτηριστικά, είδατε σε κανένα δήμο να συμφωνεί η αντιπολίτευση; Ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό υπήρξε μια μικρή ενημέρωση από τον κ. Μπακούρο που τόνισε πως είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα στα 33.638.833 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 13.376.000 ευρώ.

Από τους παρόντες συμβούλους, όλοι της πλειοψηφίας, κατά ψήφισε ο Θεόδωρος Γκρίτζαλης, ο οποίος είχε καταψηφίσει νωρίτερα και το έκτακτο της συνεδρίασης.

