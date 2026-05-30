Ο Πτωχός στην Επιτροπή Περιφερειών στη Ρόδο

Στις εργασίες της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, που πραγματοποιούνται στη Ρόδο με κεντρικό μήνυμα «Placing Regions at the Heart of the Next MFF», συμμετέχει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Στη συνάντηση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικά στελέχη από όλη την Ευρώπη, με βασικό θέμα τη θέση των Περιφερειών στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τονίστηκε η ανάγκη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να παραμείνει προσβάσιμη και αποτελεσματική για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Πολιτική Συνοχής, αλλά και στην ανάγκη να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων σε κεντρικό επίπεδο.

Ο Δημήτρης Πτωχός, περιφερειάρχης Πελοποννήσου και β΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, επανέλαβε τη στήριξή του στην Πολιτική Συνοχής, την οποία χαρακτήρισε βασικό εργαλείο ανάπτυξης και σύγκλισης των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία μιας αποκεντρωμένης δομής διακυβέρνησης, που θα δίνει ουσιαστικό ρόλο στις Περιφέρειες. Όπως σημείωσε, οι Περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κρίσιμων προκλήσεων, όπως η δημογραφική συρρίκνωση, η κλιματική ανθεκτικότητα, οι υποδομές και η ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι οι Περιφέρειες πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να συνεχίσουν να μετατρέπονται σε έργα, υποδομές και πολιτικές με άμεσο όφελος για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.