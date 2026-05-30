Αντιπροσωπεία της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας στην Πύλο

Στην Πύλο βρέθηκε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ), συνεχίζοντας τις επαφές και τις δράσεις ενημέρωσης ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της το 2026.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με επαγγελματίες της περιοχής, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζει η Ομοσπονδία για την επετειακή χρονιά.

Η αντιπροσωπεία της ΟΕΒΕΣ συναντήθηκε επίσης με τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, τον οποίο ενημέρωσε για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων που θα αναπτυχθούν σε όλη τη Μεσσηνία, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής και της προσφοράς των επαγγελματιών του νομού. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορώνης Παναγιώτης Μαργιάννης, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πύλου - Νέστορος Γιώργος Κουφόγιωργας και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής.

Όπως επισημαίνεται, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις επισκέψεις της στους δήμους της Μεσσηνίας, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της ιστορικής συνέχειας και της στήριξης ενός σύγχρονου και ισχυρού επαγγελματικού κόσμου.