Νάρκη εντοπίστηκε στην παραλία της Μεθώνης

Το πυρομαχικό βρέθηκε σε απόσταση περίπου ογδόντα μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου δέκα μέτρων, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου που απέκλεισε τον χώρο.

Από το Λιμεναρχείο Πύλου ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για την ασφαλή αναγνώριση και εξουδετέρωση του πυρομαχικού υλικού.

Να θυμίσουμε πως και τον περσινό Δεκαπενταύγουστο είχε εντοπιστεί από λουόμενο μία νάρκη στην παραλία της Μεθώνης και μάλιστα σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου, η οποία εξουδετερώθηκε από Κλιμάκιο Πυροτεχνουργών του Πολεμικού Ναυτικού.

Κ.Ηλ.

(φωτό αρχείου)