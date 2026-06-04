Δεν κλείνει η Τράπεζα Πειραιώς στους Γαργαλιάνους

Επίσης τονίζουν ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά μια πρώτη, σημαντική δικαίωση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο. Αναλυτικά σε ενημέρωση του τοπικού συμβουλίου προς τους πολίτες της περιοχής τονίζεται: «Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων ενημερώνει τους πολίτες ότι η ομόφωνη έκδοση ψηφίσματος, η οποία αποφασίστηκε μετά την ανακοίνωση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για τον περιορισμό της λειτουργίας του υποκαταστήματος Γαργαλιάνων σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, από την 1η Ιουνίου 2026, αποτέλεσε την αφετηρία μιας συντονισμένης προσπάθειας που, σε πρώτη φάση, απέδωσε καρπούς. Ύστερα από τις συντονισμένες παρεμβάσεις και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, προέκυψε μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους Γαργαλιάνους και την ευρύτερη περιοχή. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κ. Γιάννη Λαμπρόπουλο, Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στην πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου και στήριξε το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε το ζήτημα θα επανεξεταστεί και θα υπάρξει νέα συζήτηση σχετικά με το μέλλον της λειτουργίας του καταστήματος. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια πρώτη, σημαντική δικαίωση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι η ενότητα, η συνεργασία και η συλλογική διεκδίκηση μπορούν να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα όταν διακυβεύονται υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να αγωνίζεται για τη μόνιμη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας του υποκαταστήματος, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και της τοπικής οικονομίας».