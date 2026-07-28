Αύξηση γεννήσεων στην Πελοπόννησο - Αισιόδοξο μήνυμα από το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αισιόδοξο μήνυμα για τη δημογραφική πορεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στέλνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Πελοπόννησος κατέγραψε, μάλιστα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση γεννήσεων μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία, ωστόσο, θα αποκτήσει ουσιαστικό δημογραφικό βάρος μόνο εφόσον ο ρυθμός αύξησης συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκαν το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 συνολικά 778 γεννήσεις, έναντι 722 το πρώτο τρίμηνο του 2025. Μέσα σε ένα χρόνο σημειώθηκαν, επομένως, 56 περισσότερες γεννήσεις.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Πελοπόννησος παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στη χώρα, μετά τη Θεσσαλία, όπου καταγράφηκαν 62 περισσότερες γεννήσεις. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία, με αύξηση κατά 31 γεννήσεις, η Δυτική Ελλάδα με 30 και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 25.

Η αύξηση στην Πελοπόννησο προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις γεννήσεις κοριτσιών. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 γεννήθηκαν 394 κορίτσια, έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, δηλαδή 53 περισσότερα, με ποσοστιαία αύξηση 15,5%.

Οι γεννήσεις αγοριών αυξήθηκαν οριακά, από 381 σε 384, δηλαδή κατά μόλις τρεις γεννήσεις ή 0,8%. Έτσι, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 τα αγόρια ήταν περισσότερα από τα κορίτσια κατά 40, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα κορίτσια ήταν περισσότερα κατά 10.

Η αύξηση κατά 7,8% στην Πελοπόννησο είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με τη συνολική εικόνα της χώρας. Σε όλη την Ελλάδα οι γεννήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4%, από 15.889 το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε 15.946 το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η πανελλαδική αύξηση περιορίστηκε, δηλαδή, στις 57 γεννήσεις, ενώ μόνο στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 56 περισσότερες.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η βελτίωση της εικόνας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν πολύ ισχυρότερη από τη μέση μεταβολή της χώρας. Δεν αρκεί, όμως, ένα θετικό τρίμηνο για να ανατραπεί η μακροχρόνια υποχώρηση των γεννήσεων. Για να μπορεί να γίνει λόγος για αλλαγή τάσης, θα πρέπει η αύξηση να διατηρηθεί και στο υπόλοιπο του 2026.

Αύξηση των γεννήσεων καταγράφηκε σε επτά από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, μία Περιφέρεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και πέντε παρουσίασαν μείωση. Η μεγαλύτερη αριθμητική υποχώρηση σημειώθηκε στη Στερεά Ελλάδα, με 81 λιγότερες γεννήσεις, ενώ ακολούθησαν η Αττική με 32 λιγότερες και οι Ιόνιοι Νήσοι με 31.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τον Ιανουάριο οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% και τον Μάρτιο κατά 1,2%, ενώ τον Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 2,9%. Συνολικά γεννήθηκαν 8.184 αγόρια και 7.762 κορίτσια.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της ΕΛΣΤΑΤ αφορά την ιθαγένεια των μητέρων. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 90,4% των γεννήσεων στην Ελλάδα προήλθε από μητέρες ελληνικής ιθαγένειας (14.419 γεννήσεις), έναντι 89,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αντίθετα, οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες μειώθηκαν από 1.599 σε 1.524, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής τους να υποχωρήσει από 10,1% σε 9,6%. Έτσι, η αναλογία γεννήσεων από μητέρες ελληνικής ιθαγένειας προς αλλοδαπές διαμορφώθηκε σε 9,5 προς 1, έναντι 8,9 προς 1 ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσωρινά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την ενσωμάτωση νεότερων δεδομένων από τα ληξιαρχεία.