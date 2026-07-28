Τι λένε τα ζώδια σήμερα (28/7)

ΖΩΔΙΑ

ΟΚ

Κριός

Η Σελήνη κινείται σήμερα στον Αιγόκερω και στον 10ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, στόχους και ζητήματα κοινωνικής προβολής. Θέλεις να αποδείξεις την αξία σου και να ολοκληρώσεις όσα έχεις αναλάβει, όμως οι αυξημένες απαιτήσεις μπορεί να σε κουράσουν. Η υπεύθυνη στάση και η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσουν να κερδίσεις την εκτίμηση σημαντικών προσώπων. Απόφυγε, ωστόσο, να γίνεις υπερβολικά αυστηρός/ή με τον εαυτό σου ή τους συνεργάτες σου.

Ταύρος

Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω και στον 9ο οίκο σου, τονίζοντας την επιθυμία να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων ή επαφών με άτομα που βρίσκονται μακριά μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να οργανώσεις ένα μελλοντικό σχέδιο και να εξετάσεις με ρεαλισμό τα επόμενα βήματά σου. Μια διαφορετική άποψη μπορεί να σου προσφέρει πολύτιμη γνώση, αρκεί να παραμείνεις ανοιχτός/ή στον διάλογο.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη να κινείται στον Αιγόκερω και στον 8ο οίκο σου, καλείσαι να ασχοληθείς με οικονομικές εκκρεμότητες, οφειλές ή συμφωνίες που απαιτούν υπευθυνότητα. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να περιορίσεις περιττές δαπάνες. Παράλληλα, έντονα συναισθήματα ή ανασφάλειες μπορεί να σε κάνουν περισσότερο καχύποπτο/η απέναντι στις προθέσεις ενός προσώπου. Προσπάθησε να μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα και αναζήτησε τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Καρκίνος

Η Σελήνη κινείται στον Αιγόκερω και στον 7ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σχέσεις και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Αναζητάς σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις, όμως μπορεί να αισθανθείς ότι οι άλλοι/ες κρατούν αποστάσεις ή δεν εκφράζουν εύκολα όσα νιώθουν. Η ημέρα προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις, συμφωνίες και πρακτικές αποφάσεις, αρκεί να μην αφήσεις την ευαισθησία να επηρεάσει την κρίση σου. Απόφυγε να μεταφέρεις την πίεση της δουλειάς στην προσωπική σου ζωή.

Λέων

Οι υποχρεώσεις αυξάνονται με τη Σελήνη στον Αιγόκερω και στον 6ο οίκο σου. Θα οργανώσεις καλύτερα την εργασία και την καθημερινότητά σου. Μπορείς να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου και να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που είχες παραμελήσει. Οι συνεργάτες σου ίσως περιμένουν περισσότερα από εσένα, γι’ αυτό φρόντισε να μοιράσεις σωστά τον χρόνο και την ενέργειά σου. Παράλληλα, μην παραμελείς την ξεκούραση και τις ανάγκες του οργανισμού σου.

Παρθένος

Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω και στον 5ο οίκο σου, δημιουργώντας την ανάγκη να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στα παιδιά και στις δραστηριότητες που σου προσφέρουν χαρά. Παρότι αντιμετωπίζεις τα συναισθήματά σου με μεγαλύτερη σοβαρότητα, μπορείς να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου μέσα από σταθερές και ουσιαστικές πράξεις. Αργά το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο στον 8ο οίκο σου ενδέχεται να φέρει στην επιφάνεια οικονομικές ανησυχίες, ζήλια ή συναισθηματικές ανασφάλειες.

Ζυγός

Η Σελήνη κινείται στον Αιγόκερω και στον 4ο οίκο σου, για να στρέψει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και σε προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται τακτοποίηση. Ισως θελήσεις να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους που αισθάνεσαι κοντά σου. Πρακτικές υποχρεώσεις στον χώρο σου ή ένα οικογενειακό ζήτημα απαιτούν υπευθυνότητα και ψυχραιμία. Αργά το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο στον 7ο οίκο σου, μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική απόσταση.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη στον Αιγόκερω και στον 3ο οίκο σου, η ημέρα περιλαμβάνει συζητήσεις, μετακινήσεις, επαφές και πρακτικές υποθέσεις που απαιτούν συγκέντρωση. Μπορείς να εκφράσεις τις σκέψεις σου με σοβαρότητα, να οργανώσεις ένα σχέδιο και να διευθετήσεις μια εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή συμφωνίες. Η επικοινωνία με συγγενείς και κοντινά πρόσωπα χρειάζεται σαφήνεια, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Αργά το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο στον 6ο οίκο σου, αυξάνει την κούραση.

Τοξότης

Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω και στον 2ο οίκο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο οικονομικά θέματα, έξοδα και την ανάγκη να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι κατάλληλη ημέρα για να οργανώσεις τον προϋπολογισμό σου, να περιορίσεις σπατάλες και να εξετάσεις πιο ρεαλιστικά μια επαγγελματική πρόταση. Παράλληλα, μπορεί να αναζητήσεις επιβεβαίωση μέσα από ανθρώπους ή καταστάσεις που θεωρείς σημαντικές. Μια υποχρέωση που αφορά παιδί ή ένα δημιουργικό σχέδιο ίσως απαιτήσει περισσότερη προσοχή.

Αιγόκερως

Η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, ενισχύοντας την ευαισθησία και την ανάγκη να ασχοληθείς περισσότερο με τις προσωπικές σου επιθυμίες. Θέλεις να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να βάλεις σε τάξη υποθέσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή σου, όμως η διάθεσή σου μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Προσπάθησε να μην αντιμετωπίζεις τα πάντα με υπερβολική σοβαρότητα και δώσε χώρο στις πραγματικές σου ανάγκες. Μια δύσκολη ανάμνηση ή η ψυχρή στάση ενός οικείου προσώπου ίσως επηρεάσει τη διάθεσή σου.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στον Αιγόκερω και στον 12ο οίκο σου, αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς προσωρινά από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να ξεκουραστείς. Παρασκηνιακές υποθέσεις ή συναισθήματα που δεν έχεις εκφράσει μπορεί να επανέλθουν και να σε προβληματίσουν. Ακουσε τη διαίσθησή σου, αλλά μην αφήσεις τους φόβους να δημιουργήσουν σενάρια χωρίς πραγματική βάση. Μια καθυστέρηση, μια δυσάρεστη πληροφορία ή η απότομη συμπεριφορά ενός κοντινού προσώπου ενδέχεται να σε πιέσει.

Ιχθύες

Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω και στον 11ο οίκο σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με φίλους/ες και να ασχοληθείς με μελλοντικούς στόχους. Μπορείς να οργανώσεις ένα συλλογικό σχέδιο, να αναζητήσεις τη στήριξη ανθρώπων που εμπιστεύεσαι και να εξετάσεις ρεαλιστικά την πορεία μιας επιθυμίας σου. Οι κοινωνικές επαφές έχουν πρακτικό χαρακτήρα και μπορεί να σου προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές. Απόφυγε τις αγορές που ξεπερνούν τις δυνατότητές σου.