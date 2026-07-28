Ολοκληρώθηκε το έργο αναπλάσεων στο κέντρο - Κριτική της αντιπολίτευσης για τον σχεδιασμό

Στην επόμενη ημέρα της μεγάλης ανάπλασης των οδών του κεντρικού ιστού της Καλαμάτας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον, μετά την ολοκλήρωση του βασικού φυσικού αντικειμένου και την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είχε ως βασικούς στόχους την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την ασφαλέστερη και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία, τη βελτίωση του μικροκλίματος και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο. Σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 100%.

Η συμβατική προθεσμία του έργου, έπειτα από δύο παρατάσεις, έληξε στις 30 Ιουνίου. Όπως ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών και επιβλέπων του έργου Βασίλης Χρονόπουλος, το κύριο έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, ωστόσο εξακολουθούν να εκτελούνται ορισμένες μικρής κλίμακας εργασίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει φτάσει από το αρμόδιο υπουργείο, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τα αντίστοιχα έργα της χώρας μεταφέρθηκε στις 31 Ιουλίου. Ο κ. Χρονόπουλος επισήμανε ακόμη ότι, εφόσον προκύψει πρόσθετη δαπάνη, αυτή θα καλυφθεί από το υπουργείο.

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα και ενσωματώνει τις οριστικές ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις, καθώς και τη δαπάνη αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 7.195.978,58 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 662.066,43 ευρώ σε σχέση με τη σύμβαση.

Σύμφωνα με την τεχνική εισήγηση, η αύξηση αυτή αφορά αποκλειστικά αναθεωρήσεις τιμών, οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Χωρίς την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ, η δαπάνη εμφανίζεται μειωμένη κατά 364.702,11 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Κατά την κατασκευή κρίθηκε αναγκαίο να ενσωματωθούν στο έργο και μικρά τμήματα παρακείμενων δρόμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή των ομβρίων και να αποφευχθούν λιμνάζοντα νερά. Οι παρεμβάσεις συνοδεύτηκαν από νέες πλακοστρώσεις, κρασπεδόρειθρα, φρεάτια, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και προσαρμογές του δικτύου άρδευσης.

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

Στις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση των αναπλάσεων αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης. Όπως εξήγησε, σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμους, μεταξύ των οποίων η Μητροπέτροβα και η Χρυσάνθου Παγώνη, δεν υπήρχαν καθόλου αγωγοί ομβρίων.

Στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έγινε πύκνωση των φρεατίων, ενώ στη Νέδοντος πραγματοποιήθηκε επέκταση του αγωγού ομβρίων και τοποθέτηση νέων φρεατίων. Αντίστοιχες εργασίες εκτελέστηκαν και σε παρακείμενες οδούς, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των νερών. Για το εργοταξιακό τμήμα στην κατάληξη της αναπλασμένης Νέδοντος, ο κ. Κουτραφούρης ανέφερε ότι απομένουν εργασίες διαγράμμισης ειδικών θέσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Απαντώντας και για τις εμφανείς υδρορροές ορισμένων οικοδομών, σημείωσε ότι έχουν συνδεθεί με κατάλληλες σωληνώσεις, ώστε τα νερά να οδηγούνται προς τον δρόμο χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια στα πεζοδρόμια. Για νέο αντίστοιχο ζήτημα που εντοπίστηκε στο κέντρο, υποστήριξε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί οι εμπλεκόμενοι ώστε να αντιμετωπιστεί.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

Έντονη ήταν η κριτική από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες έθεσαν ζητήματα συνολικού σχεδιασμού, ποιότητας των υλικών, αντιπλημμυρικής προστασίας, στάθμευσης και συντονισμού των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης υποστήριξε ότι η αρχική μελέτη δεν περιλάμβανε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα δίκτυα ομβρίων και ύδρευσης. Κατά την άποψή του, μια τόσο εκτεταμένη ανάπλαση θα έπρεπε να είχε σχεδιαστεί συνολικά εξαρχής και όχι να απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις κατά την εκτέλεση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για αστοχίες, πλημμυρικά φαινόμενα και προβληματικές ενώσεις μεταξύ κυβόλιθων και ασφάλτου, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την 23ης Μαρτίου. Εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις για την αντοχή των υλικών στον χρόνο και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε επαρκής φύτευση νέων δέντρων, σχολιάζοντας ευρύτερα πως σώθηκε η οδός Μακεδονίας, η οποία ήταν αρχικά στο σχεδιασμό της ανάπλασης.

Παρότι αναγνώρισε ότι οι αναπλάσεις ωφέλησαν σε έναν βαθμό το κέντρο, εκτίμησε ότι είναι πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα συντήρησης και να απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος έθεσε το ζήτημα των προτεραιοτήτων στη διάθεση των χρηματοδοτήσεων. Όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πόροι θα έπρεπε να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε αντιπλημμυρικά και αντισεισμικά έργα, καθώς και στις ανάγκες των σχολείων.

Παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στο κέντρο απαιτούσε παρεμβάσεις, υποστήριξε όμως ότι χρειαζόταν ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα περιλάμβανε ταυτόχρονη και ενιαία διέλευση των δικτύων της ΔΕΥΑΚ και των οπτικών ινών. Έθεσε ακόμη το ζήτημα της απώλειας θέσεων στάθμευσης, ενώ διατήρησε τις επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικότητα των νέων υποδομών απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Βασίλης Κουτραφούρης ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφορούσε αποκλειστικά αστικές αναπλάσεις και όχι αυτόνομα αντιπλημμυρικά έργα.

Όπως σημείωσε, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες έγινε προσπάθεια να βελτιωθούν οι αγωγοί και τα φρεάτια, παρότι δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον βιοκλιματικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ανάπλασης, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος ήταν η βελτίωση της προσβασιμότητας. Υπενθύμισε ότι πριν από τις εργασίες υπήρχαν σημεία στο κέντρο από τα οποία ήταν δύσκολο να περάσει ακόμη και ένας γονέας με παιδικό καρότσι. Απέρριψε, παράλληλα, τις αναφορές περί απουσίας πρασίνου, υποστηρίζοντας ότι στις αναπλάσεις προβλέφθηκαν εκατοντάδες νέα δέντρα και διαβεβαίωσε ότι όπου εντοπίζονται προβλήματα θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος υπενθύμισε ότι στην περιοχή της Σιδηροδρομικού Σταθμού εκτελέστηκαν δύο διαφορετικά έργα, σε συνεργασία και με τη ΔΕΥΑΚ. Στις οδούς Μητροπέτροβα, Αντωνοπούλου και Φραντζή τοποθετήθηκαν δύο νέοι αγωγοί διαμέτρου Φ400, αντικαθιστώντας τμήματα του παλαιού δικτύου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τις παρεμβάσεις αυτές αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα που προκαλούσε πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στη Φραντζή όσο και στη Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Για τους κυβόλιθους και τις πλάκες, απέρριψε τις αιτιάσεις περί χαμηλής ποιότητας, αναφέροντας ότι η προμήθεια των υλικών έγινε από γνωστή εταιρεία και ότι δεν τίθεται ζήτημα προδιαγραφών.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού των υπόγειων δικτύων αναφέρθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, κάνοντας λόγο για πρόχειρη μελετητική αντιμετώπιση ορισμένων παρεμβάσεων.

Όπως παρατήρησε, αντίστοιχα έργα εκτελούνται σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς όμως το κράτος να έχει προβλέψει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τις οπτικές ίνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως είπε, οι εταιρείες να ανοίγουν επανειλημμένα τους δρόμους και να προκαλούνται νέα προβλήματα στην κυκλοφορία και στις υποδομές.

Ζήτησε, συνεπώς, σε περίπτωση νέων αναπλάσεων να ενσωματωθεί εξαρχής και το συγκεκριμένο σκέλος στον σχεδιασμό.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης, αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα συνεργεία μετά τη βλάβη σε οπτική ίνα στη διασταύρωση των οδών Ακρίτα και Κρήτης, κατά την πρόσφατη καθίζηση του οδοστρώματος. Όπως είπε, η εμπειρία κατέδειξε ότι κάθε πάροχος κινείται ανεξάρτητα, γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονισμό και επιβαρύνει το κυκλοφοριακό.

Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την κατασκευή στη λειτουργία και στη συντήρηση του νέου δημόσιου χώρου.

Η δημοτική αρχή προβάλλει ένα πιο προσβάσιμο, ασφαλές και ανθρώπινο κέντρο, με αναβαθμισμένα πεζοδρόμια, νέες υποδομές και περισσότερο πράσινο. Η αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, επιμένει ότι η πραγματική αξιολόγηση του έργου θα γίνει στην πράξη: στις επόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις, στην αντοχή των υλικών, στη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται στο εξής οι εργασίες των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Τ.Αν.