Έκλεψαν ρούχα από κατάστημα στην Καλαμάτα

Η κλοπή έγινε προχθές το μεσημέρι όταν μία 30χρονη Ρομά και μία 31χρονη ομόφυλη της μπήκαν ως πελάτισσες στο κατάστημα και αφαίρεσαν ρούχα αξίας 123 ευρώ.
Η κλοπή έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους του καταστήματος που ειδοποίησαν την Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν την 30χρονη και τη συνέλαβαν, ενώ η 31χρονη συνεργός της αναζητείται.
Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν σε υπάλληλο του καταστήματος.
Στην κατοχή της 30χρονης Ρομά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά ναρκωτικά χάπια.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Κ.Ηλ.