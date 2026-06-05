Έκλεψαν ρούχα από κατάστημα στην Καλαμάτα

Ρούχα από κατάστημα ενδυμάτων στην οδό Νέδοντος, στην Καλαμάτα, έκλεψαν δύο γυναίκες Ρομά, με τη μία να συλλαμβάνεται και την άλλη να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η κλοπή έγινε προχθές το μεσημέρι όταν μία 30χρονη Ρομά και μία 31χρονη ομόφυλη της μπήκαν ως πελάτισσες στο κατάστημα και αφαίρεσαν ρούχα αξίας 123 ευρώ.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους του καταστήματος που ειδοποίησαν την Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν την 30χρονη και τη συνέλαβαν, ενώ η 31χρονη συνεργός της αναζητείται.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν σε υπάλληλο του καταστήματος.

Στην κατοχή της 30χρονης Ρομά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά ναρκωτικά χάπια.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.