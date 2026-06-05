Συγκέντρωση συμπαράστασης στην Καλαμάτα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Συγκέντρωση συμπαράστασης στην Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Όθωνος, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η συμβολική απεργία των Καλαματιανών Μαρίας Γ. και Σταύρου Κ. ως ελάχιστη πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης στον αγώνα για τα Προσφυγικά.

Στη συγκέντρωση με ανοικτό κάλεσμα “σε πολίτες και συλλογικότητες, για ευαισθητοποίηση και υποστήριξη του αγώνα της Κοινότητας που απειλείται με διάλυση μετά την κυβερνητική απόφαση για ανάπλαση της περιοχής (η ίδια η Κοινότητα έχει δεσμευτεί για αποκατάσταση των προσόψεων των κτιρίων)”, θα γίνει ενημέρωση με ομιλίες και βίντεο και θα ακολουθήσει ανοικτός διάλογος.

Στο μεταξύ, κρίσιμη παραμένει η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος έχει συμπληρώσει 4 μήνες απεργίας πείνας και μαζί με τη Suzon Doppagne που τον ακολούθησε τον τελευταίο μήνα, είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν μέχρις εσχάτων ένα εγχείρημα - πρότυπο για μια πραγματική ανθρώπινη κοινωνία πλήρους νοήματος.

Οπως επισημαίνεται, “με δυναμικό τρόπο η Καλαμάτα συμπαραστέκεται στον αγώνα διατήρησης της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εδώ και 16

χρόνια γίνεται πράξη η άμεση δημοκρατία με αυτοοργάνωση και κοινωνική αλληλεγγύη”.