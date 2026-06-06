Καλαμάτα: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο 41χρονος - Βρέθηκε σπίτι για τα παιδιά και τη θεία τους

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας αναμένεται να περάσει σήμερα για τρίτη φορά ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας.

Μετά τις δύο προθεσμίες που έλαβε, έφτασε πλέον η ώρα να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών για τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης μητέρας των δύο παιδιών του τα ξημερώματα της Δευτέρας στο διαμέρισμα τους στο κέντρο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Εξάλλου ο 41χρονος το βράδυ της Πέμπτης χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας λόγω προβλήματος στα μάτια, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα και τελικά επέστρεψε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Οσον αφορά τώρα την επιμέλεια των δύο κοριτσιών, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, δεδομένη παραμένει η πρόθεση της αδελφής της μητέρας τους να την αναλάβει. Από την πρώτη στιγμή έχει αναπτυχθεί ένα "κύμα" αλληλεγγύης από πολίτες να συμβάλουν σε ό,τι χρειαστεί για τα παιδιά.

Σε συνεννόηση Δήμου Καλαμάτας και του “Χαμόγελου του Παιδιού” βρέθηκε διαμέρισμα στο κέντρο της Καλαμάτας για να μείνουν τα παιδιά μέχρι να εξασφαλιστεί η επιμέλεια από τη θεία, ενώ από την πλευρά Δήμου και Μητρόπολης Μεσσηνίας γίνονται ενέργειες για να βρεθεί για τη θεία εργασία στην Σητεία της Κρήτης, όπου διαμένει, ώστε να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ζωής των δύο παιδιών.

Τέλος, από το Δήμο της Καλαμάτας ορίστηκε δικηγόρος ώστε να αναλάβει αφιλοκερδώς τη νομική διαδικασία για την ανάληψη της επιμέλειας των παιδιών από τη θεία τους ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρόθεση να αναλάβουν αφιλοκερδώς την διαδικασία εξέφρασαν και άλλοι δικηγόροι.