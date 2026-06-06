Αποστολή από την ιταλική πόλη Ουρμπίνο στην Καλαμάτα

Αποστολή από την ιταλική πόλη Ουρμπίνο της Ιταλίας υποδέχθηκε για δεύτερη φορά ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SchoolHeroZ και του προγράμματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας Twinning Learning Programme, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, η επίσκεψη χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του μηχανισμού Peer-2-Peer Learning, και συντονίστηκε από την εκπρόσωπο του EIT Transport, Πάολα Ροντρίγκεζ. Από την πλευρά του Ουρμπίνο συμμετείχαν η Λουάνα Αλεξαντρίνι, αρχιτέκτονας του Δήμου Πέζαρο - Ουρμπίνο και ο Φραντσέσκο Γκουαζολίνι, εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας και του τουρισμού της περιοχής.

Την ομάδα εργασίας εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας αποτέλεσαν ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, ο προϊστάμενος του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης Βασίλης Διονυσόπουλος, ο πρότζεκτ μάνατζερ του έργου Γιώργος Ξηρογιάννης και τα μέλη της ομάδας Αμέρισσα Γιαννούλη και Μιχάλης Κυριαζής. Συμμετείχαν επίσης τα μέλη της ομάδας Mission του Δήμου Ηλίας Καλφακάκος και Νάσος Μάκιος.

Στην Καλαμάτα παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι των εταίρων του πιλοτικού έργου: ο Ηλίας Αλειφέρης από την εταιρεία UniSystems, ο Κώστας Βλαχοδημητρόπουλος και ο Γιώργος Βλαχοδημητρόπουλος από τη LocalAI, ο Γιάννης Γιαλλελής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και οι Μηνάς Λυριστής και ο Πέτρος Κατσιμάρδος από την BK Plus Europe.

Η δεύτερη αυτή συνάντηση είχε ως βασικό στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Καλαμάτας και Ουρμπίνο, την παρουσίαση της προόδου του SchoolHeroZ και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο υλοποιείται με τη συμμετοχή έξι σχολείων της πόλης, σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν η διακυβέρνηση του SchoolHeroZ, η συμβολή του έργου στη νεανική κλιματική διακυβέρνηση, οι δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμάτας και τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.

Ειδική σημασία είχε η επίσκεψη στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας “Πέτρος Θέμελης”, όπου αναδείχθηκε η σύνδεση του έργου με τη σχολική κοινότητα.

Με βάση την ενημέρωση από τον Δήμο, η επίσκεψη ανέδειξε την πρόοδο της Καλαμάτας ως “πιλοτικής πόλης” στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κλείνοντας με επιτυχία μία σημαντική υποχρέωση προς την Ε.Ε. για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων του SchoolHeroZ. Παράλληλα, άνοιξε τον δρόμο για νέες ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενίσχυση της δικτύωσης και υιοθέτηση καλών πρακτικών από την Καλαμάτα στο Ουρμπίνο και αντίστροφα.