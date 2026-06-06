Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει τις επόμενες μέρες ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, αύριο Κυριακή διακοπή θα γίνει:

1. Στην Καλαμάτα μεταξύ των οδών Νέδοντος και Σιδ. Σταθμού (Μητροπέτροβα, Ψάλτη, Χρ. Παγώνη), ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος,από 8 π.μ. έως 11 π.μ.

2. Στην Καλαμάτα επί τις οδού Αριστομένους από το ύψος της οδού Φραντζή έως Βασ. Κωνσταντίνου και τις οδούς παραπλεύρως, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 11 π.μ. έως 1 μ.μ.

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου διακοπή θα γίνει στο βόρειο τμήμα του Αγίου Ανδρέα Λογγά από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου διακοπή θα γίνει στην Τ.Κ. Βέργας στην παραλία Αγριλιάς και πλησίον αυτής, από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου διακοπή θα γίνει στην Τ.Κ. Διοδίων από τις 8.30 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.