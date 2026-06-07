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Κυριακή, 07 Ιουνίου 2026 16:49

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

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Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

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Διακοπές ρεύματος θα γίνουν τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Συγκεκριμένα αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στο Περδικονέρι. Την Τρίτη Ιουνίου διακοπή θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα Αρδευτικά στα Αρμακάδια Φιλιατρών.

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