Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

16:49 07/06
Συγκεκριμένα αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στο Περδικονέρι. Την Τρίτη Ιουνίου διακοπή θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα Αρδευτικά στα Αρμακάδια Φιλιατρών.
Διακοπές ρεύματος θα γίνουν τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.
Συγκεκριμένα αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στο Περδικονέρι. Την Τρίτη Ιουνίου διακοπή θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα Αρδευτικά στα Αρμακάδια Φιλιατρών.