Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος θα γίνουν τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Συγκεκριμένα αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στο Περδικονέρι. Την Τρίτη Ιουνίου διακοπή θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα Αρδευτικά στα Αρμακάδια Φιλιατρών.