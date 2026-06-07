Τρένο ξανά στις ράγες της Πελοποννήσου: Προβάδισμα η γραμμή Μεσσήνη – Καλαμάτα – Διαβολίτσι

Αν και η επίσημη επιλογή της περιοχής εκκίνησης εκκρεμεί, η Μεσσηνία διεκδικεί δυναμικά το προβάδισμα καθώς η μελέτη σκοπιμότητας στηρίζεται χρηματοδοτικά από τον επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνστανατκόπουλο, και προωθείται ενεργά από το δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάση Βασιλοπούλο. Η παρουσία του βουλευτή Περικλή Μαντά και του προέδρου της Τράπεζας Επενδύσεων Γιώργου Ζαββού στη σημερινή εκδήλωση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις, αποδεικνύουν ότι το έργο έχει μπει στις ράγες.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις εξελίξεις αυτές έγιναν σήμερα Κυριακή, στο πλαίσιο διήμερων δράσεων ευαισθητοποίησης που περιέλαβαν και συμβολική διαδρομή με τρένο από το Ασπρόχωμα.

Το διήμερο εκδηλώσεων ξεκίνησε το Σάββατο 6 Ιουνίου με πεζοπορία πάνω στις ράγες από τον σιδηροδρομικό σταθμό Δεσύλλα μέχρι τον σταθμό Διαβολιτσίου, μια ιδέα της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με στόχο την κινητοποίηση των πολιτών για την επαναλειτουργία του ιστορικού δικτύου. Στον σταθμό Δεσύλλα οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Αγαπάμε Δεσύλλα», ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με το Αργυρό Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς» από την Europa Nostra και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Το μέλος της διοίκησης Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) Ειρήνη Φρεζάδου είπε στην αρχή της εκδήλωσης «Ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι μόνιμο το τρένο που βλέπουμε. Εμείς είμαστε μία ομάδα επιστημόνων από διάφορους φορείς: η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η ελβετική πρεσβεία με τον τρομερό της πρέσβη, τον Στέφαν Έστερμαν, που έχει πολύ στηρίξει την προσπάθεια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθηγητές από το ETH Zurich, το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, και πολύ σπουδαίοι, κορυφαίοι Ελβετοί και Έλληνες εμπειρογνώμονες σχετικά με το τρένο. Όλοι αυτοί, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει πριν από 10 χρόνια να αγωνιζόμαστε για να ξανασφυρίξει το τρένο στην Πελοπόννησο.

Σήμερα θα ακούσετε κάποια καλά νέα επιτέλους, μετά από τόσο αγώνα. Αυτό που εμείς έχουμε σκοπό είναι να ξεκινήσουμε άμεσα τη μελέτη σκοπιμότητας —απαραίτητη η μελέτη σκοπιμότητας— μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο, το business plan όπως λένε στο χωριό μου, για να μην ξανακλείσει ποτέ το τρένο, να γίνει σωστά.

Αυτό περιλαμβάνει δύο τμήματα, γιατί η επαναλειτουργία του τρένου θα είναι σταδιακή στην Πελοπόννησο. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι Καλαμάτα - Μεσσήνη - Διαβολίτσι. Ναι, και... Ναι, βέβαια, δική μας επιλογή. Αυτή είναι η επιλογή που έχουμε κάνει εμείς, η Ελληνοελβετική πρωτοβουλία. Και το δεύτερο τμήμα —ταυτόχρονα θα μελετηθούν και θα ξεκινήσουν— είναι το Κόρινθος - Άργος - Ναύπλιο. Αυτά τα δύο τμήματα...

Κάποιοι ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι τα δύο πρώτα τμήματα, τα οποία τα επιλέξαμε για συγκεκριμένο λόγο. Δεν είμαστε όλοι, όπως λέει η πρόεδρός μας, όλοι στον αγώνα 10 χρόνια, κάποιοι. Αλλά, αυτό που λέει «είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς», αυξάνεται η ομάδα.

Λοιπόν, γιατί επιλέξαμε αυτά τα δύο τμήματα; Γιατί και η Καλαμάτα και το Ναύπλιο είναι τουριστικοί προορισμοί και μπορούν να στηρίξουν τη διπλή χρήση που θέλουμε. Μικτή χρήση, και επιβατική και τουριστική, αργότερα και εμπορική. Μεγάλες πόλεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χωριά γύρω ως προάστια και, βέβαια, να βάλουμε τους τουρίστες τους μες στο τρένο αντί να πνίγονται οι πόλεις από τα ΙΧ.

Το διπλό όφελος ποιο είναι; Ότι και τα χωριά θα ζωντανέψουν, θα δημιουργηθούν πόλοι και πυρήνες για να σταματήσει η δημογραφική συρρίκνωση —και οικονομικά βέβαια— και οι πόλεις θα αποσυμφορηθούν από τα ΙΧ. Αυτό τι σημαίνει; Ότι παίρνουμε μεταφορικό έργο από το ΙΧ και το μεταφέρουμε στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Μεγαλώνει η πίτα του μέσου μαζικής μεταφοράς, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μαζί μας και τα ΚΤΕΛ. Όπως μεγαλώνει η πίτα για όλους, θα μεγαλώσει και για τα ΚΤΕΛ. Όπου δεν φτάνει το τρένο, από εκεί και μετά θα αναλαμβάνει το ΚΤΕΛ.

Όλα αυτά τα ωραία που θα ακούσετε σε λίγο ότι γίνονται και που θα γίνουν, αυτά τα καταφέρνουμε επειδή εσείς το ζητάτε, εσείς έχετε ζητήσει το τρένο σας. Μόνο έτσι μπορούμε, η κοινωνία των πολιτών, να υποστηρίξουμε αυτό το εγχείρημα, εάν ακουστεί πολύ δυνατά η δικιά σας φωνή —και ακούγεται εδώ στη Μεσσηνία.

Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν που είναι ο πρωταγωνιστής, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή του τρένου στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία, τον Ηλίας Νταίβις. Χωρίς τον Ηλία δεν θα έρθει τρένο στη Μεσσηνία. Αυτός και η τρομερή του ομάδα, που θα την ευχαριστήσει ο ίδιος σε λίγο, έχουν καταφέρει να κάνουν το αδύνατο: να πλένουν τρένα, να σπάνε μπετά...

Ο δήμαρχος Καλαμάτας είναι τρομερή η υποστήριξή του, θα μας μιλήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θανάση Βασιλόπουλο Είναι πολύ σπουδαίο ότι οι τοπικοί άρχοντες στηρίζουν το τρένο και το θέλουν.

Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βέβαια στον ΟΣΕ, ο οποίος ξενύχτησαν και οι δικοί του οι άνθρωποι. Ο διευθυντής κυκλοφορίας, ο Νίκος Μπορομπόκας, έδωσε την άδεια, κόντραρε σε όλα αυτά τα οποία κάποιοι δεν θα θέλανε να γίνει, την έδωσε. Ο Χρήστος Οικονόμου από την Πάτρα που δούλεψε... Θα σας τα πει όμως αναλυτικά ο Ηλίας ο Νταίβις.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις «Ειδικά αυτή η επίσκεψη, στις αποσκευές της μας φέρνει κάποια καλά νέα, κάποιες ανακοινώσεις που ανυπομονούμε να τις ακούσουμε. Από πλευράς μας, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για αυτό που συμβαίνει. Δεν θα αναλωθούμε στην επιχειρηματολογία γιατί πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε το τρένο στην Πελοπόννησο, ειδικά εντός του νομού Μεσσηνίας, ως προαστιακή γραμμή της Καλαμάτας.

Θα σας πούμε μόνο... θα ευχαριστήσουμε θερμά, θα χίλια ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που έβαλαν το χέρι τους για να γίνει αυτό, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Σίγουρα, οπωσδήποτε δεν είναι μόνο ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου και τα μέλη μας που εργάστηκαν συστηματικά, κουραστικά, με πολλές χειρωνακτικές εργασίες για να βοηθήσουμε σε αυτό.

Πρωτίστως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη, το υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Κρανάκη για τη σημαντική του βοήθεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΑΕ, το πρώην ΟΣΕ, και ειδικά τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρήστο Παληό, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Βαγγέλη Χριστογιάννη, τον και τους διευθυντές κυκλοφορίας, τον κύριο Νίκο Μπορομπόκα, όπως είναι σήμερα μαζί μας, είναι μεγάλη μας τιμή που έχει έρθει μαζί μας, και τον κύριο Χρήστο Οικονόμου στο τμήμα γραμμής, που σε χρόνο ρεκόρ καθάρισαν και ετοίμασαν τη γραμμή να 'ναι σε άριστη κατάσταση.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τη Hellenic Train, τον Roberto Rinaudo τον Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο τους επικεφαλής και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να παραλείψουμε το προσωπικό έλξης που είναι μαζί μας σήμερα, είναι μηχανοδηγοί μας, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας, το τεχνικό προσωπικό που ανέστησε τις αμαξοστοιχίες και τα μηχανοστάσια Πύργου και Διακοφτού που όλο τους το προσωπικό και με όλη την τεχνική βοήθεια ήτανε εδώ τις τελευταίες μέρες απίκο για να πάνε όλα τέλεια, όπως και πήγαν.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, προσωπικά τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο. Έχει σκύψει επάνω στον σιδηρόδρομο όσο κανένας άλλος δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Και οπωσδήποτε δεν γίνεται να παραλείψουμε τις υπηρεσίες του δήμου και τους αντιδημάρχους, ειδικά τον κύριο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας την αγωνία και τη την πίεση χρόνου για να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν τα τεχνικά. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Μπάκα που γυάλισαν τον σταθμό και τις γραμμές στην καθαριότητα.

Και ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παπαδάκη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης της αμαξοστοιχίας από τις διαβάσεις μέσα στην πόλη. Επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας που υπερέβαλαν εαυτόν. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι έφερε το σημερινό αποτέλεσμα. Το τρένο είναι ξανά εδώ. Ευχόμαστε να το δούμε μόνιμα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό, η Καλαμάτα το δικαιούται. Δεν πρέπει να μείνει άλλο κλειστή αυτή η γραμμή. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την προσέλευση».

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είπε: «Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε ότι η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου όχι μόνο έχει ανοίξει, αλλά αναλαμβάνονται και σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, για να δούμε και πάλι το τρένο να σφυρίζει στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο γενικότερα.

Η παρουσία μου σήμερα εδώ έρχεται ως συνέχεια βέβαια των πολλών συζητήσεων που έχουνε γίνει, με τον φίλο τον Ηλία κατά κύριο λόγο, αλλά και με άλλους φορείς, όπως και με εσάς, που έχουμε συζητήσει στο γραφείο μου· αρκετή ώρα συζητήσαμε τον τρόπο που μπορούμε να προσεγγίσουμε την επαναλειτουργία του τρένου στην περιοχή μας, αλλά και με άλλους φορείς.

Αλλά κυρίως έρχεται λόγω του ενδιαφέροντος που έχει δείξει η τοπική κοινωνία. Και αυτό το ζήσαμε σε αυτόν εδώ τον χώρο, παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπου 2.000 κόσμος τουλάχιστον ήτανε εδώ και ζητούσε να πάει μια βόλτα με το τρένο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει την αγάπη του κόσμου και τη λαχτάρα στο να δει το τρένο και πάλι σε λειτουργία.

Άλλωστε το τρένο, πέρα από το ότι είναι ένα μέσο μεταφοράς με τα θετικά που έχει, αποτελεί μέρος, κομμάτι της ιστορίας της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου, καθώς για δεκαετίες ήταν ένα δίκτυο που συνέδεε τόπους, ανθρώπους, κοινωνίες, οικονομίες, υποστήριζε τον τουρισμό, το εμπόριο, την κοινωνική συνοχή.

Οπότε, η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, έστω και σε επίπεδο προαστιακού, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι τοπικό ή μια ευχή· είναι κάτι άκρως αναπτυξιακό. Μπορεί πράγματι να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τόπου μας και να ενισχύσει τον τόπο μας, καθώς θα προσφέρει όλα αυτά που ανέφερα, και ειδικότερα βιώσιμο και ειδικότερα τουρισμό, πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν.

Κάναμε μια συζήτηση και νωρίτερα, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε ξεκάθαρα εκφραστεί –και νομίζω αυτό είναι σημαντικό και ξεκάθαρο– με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως δήμαρχος, λοιπόν, Καλαμάτας και ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου θέλω να συγχαρώ όλους τους φορείς για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία και εγώ με ανυπομονησία αναμένω τις ανακοινώσεις.»

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς δήλωσε «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω γνωρίσει τον Ηλία και όλη την ομάδα, που έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Γνώρισα τα παιδιά στο Δεσύλλα, τους συλλόγους, την Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία, τα βραβεία που πήραμε. Είναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλη αυτή η δυναμική δημιουργήθηκε για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση η οποία του έγινε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε συνολικά, μαζί με τον δήμο, ο οποίος είναι συμπαραστάτης, αλλά όλους εσάς και βέβαια ο καθένας από το, την ίδια του την αναλογία, να μπορέσουμε αυτόν τον στόχο που ανακοινώσατε σήμερα να τον φέρουμε εις πέρας και σύντομα να έχουμε τη λειτουργία του τρένου στην πόλη μας. Κάτι το οποίο, πέραν από την αναπτυξιακή διάσταση, νομίζω έχει ιδιαίτερα σημαντικούς ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν για αυτό και βέβαια στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.».

Ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ Νίκος Μπορομπόκας δήλωσε «Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω ειδικά τον κόσμο που αυτό που είδε την Πρωτοχρονιά, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και είναι και τιμή μου που, σαν διευθυντής κυκλοφορίας, ξεκίνησε η γραμμή εδώ, το τρένο εδώ, έστω και με τη γιορτή, με την κοπή της πίτας και τα λοιπά.

Ελπίζω να ακουστεί η φωνή του κόσμου εδώ, του απλού πολίτη, και ελπίζω να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε, έστω και μικρά δρομολόγια στην αρχή, μέχρι που να μπορέσουμε να φτιάξουμε το δίκτυο όπως πρέπει να λειτουργήσει.

Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω και το δήμαρχο της Καλαμάτας, που με τόση αγάπη είναι δίπλα στο σύλλογο των φίλων, και τη ελληνοελβετική πρωτοβουλία που εδώ και αρκετό καιρό και με τα δρομολόγια τα ιστορικά της Τρίπολης, που για 20 χρόνια εργαζόμουν, ειδικά για την Πελοπόννησο, και ήταν το δρομολόγιο τόσο φανταστικό, ας πούμε, που ήταν ένα όνειρο. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται βιασύνες ούτε παχιά λόγια. Και σε αυτή την περίπτωση, ο κόσμος εδώ και η φωνή αυτή, και ειδικά αυτό της Πρωτοχρονιάς που ξεκινήσατε, δεν θέλω να το σταματήσετε και να προχωρήσουμε μαζί. Από τον ΟΣΕ και από τη διοίκηση του ΟΣΕ και από όλους εμάς τους σιδηροδρομικούς, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που ξεκινήσατε. Μας δίνετε και σε εμάς δύναμη, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και έχουμε συναισθήματα. Να σας πω ότι περνώντας μέσα από το μηχανοστάσιο σήμερα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσετε τον αγώνα σας».

Η ιδρύτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Λυδία Καρρά είπε Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά για όλους για όλους μας στην Ελληνική Εταιρεία, το όραμα αυτό να υλοποιηθεί και να ξαναλειτουργήσει το τρένο της Πελοποννήσου.

Η Ελληνική Εταιρεία έχει έχει πολλά θέματα σε όλη τη χώρα. Ας πούμε, κάνουμε τα μονοπάτια πολιτισμού, ασχολούμαστε με την αρχιτεκτονική κληρονομιά σε διάφορες περιοχές, με τα νησιά κάνουμε πολλά πολλή δουλειά, ας πούμε το να το να υπάρχει συμβουλή στους δήμους πώς να χειρίζονται τα θέματά τους τώρα με την υπερδόμηση και την προστασία της του περιβάλλοντός τους και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αυτό λοιπόν, όμως το έχουμε αγκαλιάσει αυτό το έργο και πρέπει να πω ένα ευχαριστώ γιατί μας το έφερε η Ειρήνη Φρεζάδου, πριν περίπου τέσσερα χρόνια, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας. Δεν είμαστε από την αρχή. Στην αρχή ήταν πραγματικά η προσπάθεια των Ελβετών με την Ειρήνη. Αλλά εκείνη μας το έφερε και καταλάβαμε τη σημασία του και το υιοθετήσαμε.

Λοιπόν, να πω ότι ευχαριστούμε πολύ και τους και τον δήμαρχο Καλαμάτας γιατί πραγματικά το πιστεύει και βοηθάει όπου μπορεί για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα. Και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τους βουλευτές, τον κύριο Μαντά και τον κύριο Χρυσομάλλη χθες και σήμερα, και τους ευχαριστούμε και αυτούς για το προσωπικό τους ενδιαφέρον. Εδώ δεν μπορώ να μην πω ένα, έστω από μακριά, πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ελβετό πρέσβη, τον Στεφάν Εστερμάν. Πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, έχω γνωρίσει πολλούς πρέσβεις στη ζωή μου, αλλά σαν τον Στεφάν, που καταλαβαίνει ένα θέμα για μια χώρα και μετά το δουλεύει σεμνά και ταπεινά αλλά πολύ εποικοδομητικά, είναι σπάνιο να βρεις. Λοιπόν, έτσι, πραγματικά έχουν γίνει φίλος όλων μας.

Να πω επίσης ότι ευχαριστούμε πολύ και τον, είναι μαζί μας σήμερα στην εκδήλωση, ένας πολύ αξιόλογος Έλληνας, πρώην υπουργός, πρώην ευρωβουλευτής και σήμερα πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων, ο Γιώργος Ζαββός, και του οποίου οι συμβουλές είναι πολύτιμες για το επόμενο στάδιο και μας υποσχέθηκε ότι θα είναι σύμμαχός μας.

Να πω επίσης ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Έλληνες επιστήμονες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που και εκείνοι συνεργάζονται με τους Ελβετούς, αφιλοκερδώς προς το παρόν γιατί μετά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει με τη μελέτη, αλλά έχουν προσφέρει πάρα πολλά.

Και ακόμη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή του τρένου και της ομάδας εθελοντών της Μεσσήνης και της Καλαμάτας, έναν καρδιολόγο που δουλεύει το θέμα με την καρδιά του, τον Ηλία! Πώς σας φαίνεται; Καρδιολόγος, όχι τυχαίο, και το δουλεύει με την καρδιά του.

Και βέβαια, δεν μπορώ να μην πω, θα μου επιτρέψετε, σε ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου που μας έφερε το θέμα, την αρχιτέκτονα-πολεοδόμο Ειρήνη Φρεζάδου, που ανέλαβε ως συντονίστρια εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας και της ελβετοελληνικής πρωτοβουλίας βέβαια, και που αφιερώνει ατέλειωτες ώρες για το τρένο αυτό.

Να πω ακόμη ότι ήρθε η ώρα να πούμε και τα καλά νέα. Εντάξει; Αλλά τα καλά νέα δεν έρχονται έτσι. Έρχονται, γι' αυτό προηγήθηκαν τα ευχαριστήρια. Έρχονται γιατί τόσοι τόσοι πολίτες της κοινωνίας των πολιτών έχουν δράσει και έχουν δουλέψει.

Λοιπόν, να πούμε αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι ότι μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, και ο οποίος μου είπε ότι ναι, θα δουλέψει και εκείνος, τώρα θα σας πω μια εξέλιξη που υπάρχει, για την πιλοτική λειτουργία του τρένου σε ένα τμήμα της διαδρομής. Μαζί θα δουλέψει μαζί με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό, και τον ευχαριστούμε και εκείνον πολύ για αυτό. Και θα δουλέψουν και οι δύο για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια για να ξεκινήσει η διαδρομή σε κάποια περιοχή επιλογής.

Και εδώ ήθελα να πω ότι εμείς ως Ελληνική Εταιρεία και ως ελβετική ελβετοελληνική πρωτοβουλία έχουμε επιλέξει τα μέρη που σας είπε η Ειρήνη, δηλαδή τη μεσσηνιακή περιοχή και την περιοχή Άργος-Ναύπλιο. Όμως, το υπουργείο και η περιφέρεια ακόμη δεν έχουν δεσμευτεί ποια περιοχή θα είναι. Εδώ νομίζω πέφτει αρκετή δουλειά στον δήμαρχό σας, στους βουλευτές σας και σε όλους εσάς, ότι πραγματικά εμείς το πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να είναι η πρώτη περιοχή για πολλούς λόγους —δεν θα μπούμε τώρα στο θέμα— αλλά νομίζουμε εσείς πρέπει να πείσετε το υπουργείο Μεταφορών και τον περιφερειάρχη να ξεκινήσει από αυτό, από αυτή την περιοχή.

Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο, γιατί δεν το είχαμε μέχρι σήμερα. Ο αγώνας δινόταν, αλλά δεν είχαμε τη θέση του υπουργείου Μεταφορών και του περιφερειάρχη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο και νομίζω ότι θα δώσει πολλή χαρά σε όλους τους Πελοποννήσιους, ότι για να ξαναλειτουργήσει το τρένο της Πελοποννήσου. Και επίσης, ότι θα εξασφαλίσουν εκείνοι τα κονδύλια για να γίνει αυτό. Επίσης, πιστεύουμε ότι και ο νέος υπουργός, επειδή αυτό είναι μια, δεν είναι ιδιωτική δέσμευση, είναι κυβερνητική, και εκείνος θα σταθεί με τον ίδιο τρόπο στο θέμα αυτό.

Να πούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι μια θέση που έχει πάρει η Ελληνική Εταιρεία, ότι είναι απαραίτητη η μελέτη, η ελληνοελβετική μελέτη. Δεν είναι μια τυχαία μελέτη. Οι κορυφαίοι επιστήμονες του ETH, οι εμπειρογνώμονες των τρένων... Το ETH, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι θεωρείται ίσως το κορυφαίο πολυτεχνείο και για πολεοδομικά θέματα της Ευρώπης. Και το ότι έχουμε αυτούς τους εμπειρογνώμονες από μια χώρα που θεωρείται η πιο ικανή και έχει τα καλύτερα τρένα της Ευρώπης, και έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι έχει τη γραμμική γραμμή ας πούμε, μετρική γραμμή, που την χρησιμοποιεί πολύ στα βουνά της, πάρα πολύ επιτυχώς. Δηλαδή, πραγματικά ξέρει όλες τις πτυχές των τρένων. Και το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εργαστεί, όπως ακούσαμε, για χρόνια εθελοντικά, αλλά τώρα θα, κάποιοι από αυτούς θα αμειφθούν για τη μελέτη, και βέβαια για να γίνει μια τόσο σοβαρή μελέτη που θα είναι οι εμπειρογνώμονες οι Ελβετοί αλλά και θα έχουμε τη βοήθεια του Πολυτεχνείου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και έχουμε υποσχεθεί ότι θα μετέχουν και οι εμπειρογνώμονες των ελληνικών τρένων, γιατί και η δικιά τους η συμβολή είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Γιατί φέρνουν την ελληνική πραγματικότητα, την εμπειρία τους, όπως ακούσαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, η συνεργασία των Ελβετών, των Ελλήνων ειδικών και των εμπειρογνωμόνων των τρένων των Ελλήνων είναι αχτύπητη, νομίζω. Και φυσικά, το υπουργείο εννοείται.

Και θέλω εδώ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος όταν έμαθε για το τρένο σε μία, σε ένα πολύ ειδικό γεύμα που μας οργάνωσε ο Ελβετός πρέσβης, μας είπε «εγώ θα το βοηθήσω και θα είμαι υποστηρικτής της μελέτης», και μαζί με άλλους χορηγούς της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως τον κύριο Βερνίκο και κάποιους άλλους —θα τους μάθετε συν τω χρόνω. Επομένως, δεν μιλάμε αέρα πια, ούτε καλές ιδέες, ούτε καλές σκέψεις, μιλάμε ότι θα ξεκινήσει η μελέτη αυτή πολύ σύντομα και μας υπόσχονται ότι θα είναι έτοιμη σε μερικούς μήνες.

Η μελέτη έχει τη σημασία της, διότι διεθνώς θα είναι ένα, μία μελέτη που θα έχει το σεβασμό αυτής της συνεργασίας που θα γίνει, και επίσης θα μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τους απαραίτητους επενδυτές του προγράμματος αυτού. Χωρίς αυτή τη μελέτη, δεν μπορούν να βασιστούν ότι είναι ότι είναι βιώσιμο. Αυτό λοιπόν θα εξασφαλιστεί με τη μελέτη και την πιστεύουμε πάρα πολύ.

Και να τελειώσω λέγοντας ότι μια μέρα λοιπόν, όπως ξέρετε, όλες οι ευχάριστες εξελίξεις ξεκινάνε από μια κουβεντούλα, κάπως έτσι. Έτσι λοιπόν, είχα πάει να περπατήσω μια μέρα, που μου αρέσει πάρα πολύ, μαζί με τη Μαρία Ευθυμίου, που και εκείνης της αρέσει πάρα πολύ, σε κάποια βουνά της Ελλάδος. Και στον γυρισμό, εκεί που καθόμασταν παρεούλα, της λέω «ρε Μαρία, να σου πω κάτι για το πρόγραμμα αυτό της Ελληνικής Εταιρείας για τα τρένα;».

Λοιπόν, στην κουβέντα επάνω, τελειώσαμε για τα τρένα, δεν μου είπε τίποτε άλλο και την άλλη μέρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνό μου. Και ήταν η Μαρία Ευθυμίου. Μου λέει «ξέρεις, το σκέφτηκα πολύ αυτό που μου είπες και ειλικρινά το θεωρώ εθνικής σημασίας. Και είχα μια σκέψη», μου λέει, «γιατί δεν οργανώνουμε έναν περίπατο κατά μήκος του τρένου στη Μεσσηνία και να μπούμε στην Καλαμάτα;».

Όπως λέει και η Μαρία, τσίμπησα. Τέλος πάντων, να ‘μαστε εδώ και νομίζω είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που την έχουμε μαζί μας, και να της δώσουμε τον λόγο να μιλήσει σε εσάς για τα πράγματα που αγαπάει και εκείνη, την ιστορία του τόπου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.»

Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου είπε «Εχω τον νου μου στο Χαρίλαο Τρικούπη. Σκέφτομαι το Χαρίλαο Τρικούπη, να γίνονται αυτές οι γραμμές, να έχει δουλέψει όλος ο ελληνικός μηχανισμός, όλα τα υπουργεία Οικονομικών, ο βασιλιάς Γεώργιος, όλη, όλη η χώρα δούλεψε για να γίνουν αυτές οι γραμμές. Από το... δεν το συζητούμε, δεν το συζητούμε. Είμαι από τη Λάρισα, είμαι Λαρισαία και, όπως και εσείς έχετε δεσμό με το σταθμό του τρένου, ο κάθε Λαρισαίος φυσικά. Και πρέπει να σας πω ότι, 7 ετών, έκανα το πρώτο μου ταξίδι από τη Λάρισα στην Αθήνα και τότε ανακάλυψα ότι η Γη είναι στρογγυλή! Διότι ξεκίνησα από το σταθμό Λαρίσης και μετά από 5-6 ώρες έκαμε το τρένο για να φτάσει στην Αθήνα, έφτασα στο σταθμό Λαρίσης! Πώς σας φαίνεται αυτό;

Διότι ο σταθμός Αθηνών ονομάζεται σταθμός Λαρίσης. Γιατί; Διότι η Θεσσαλία τότε ήταν τα όρια της χώρας και, επομένως, η γραμμή που έκαμε ο Τρικούπης και ο Γεώργιος ο Α' και όλη η χώρα, ξεκινούσε στην ουσία από το ελληνικό κομμάτι, που ήταν η Θεσσαλία, πρωτεύουσά της η Λάρισα εξού, και έφτανε μέχρι την Καλαμάτα. Ένα καταπληκτικό έργο μιας κοινωνίας η οποία χρειαζόταν τον σιδηρόδρομο έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν θέμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο 19ο αιώνα, για να 'ναι μια χώρα σύγχρονη, να έχει ένα πρόσωπο παγκοσμίως, ότι μπορεί να κινηθεί οικονομικά σε υψηλό επίπεδο, πολιτισμικά σε υψηλό επίπεδο, ήταν να έχει τρένο.

Και έτσι η ελληνική κοινωνία έβαλε στόχο αυτή την πραγματοποίηση. Και αυτό που είπε πριν και ο φίλος, επειδή είμαι και ορειβάτισσα από τα 17 μου χρόνια, έχω περπατήσει πολλά μονοπάτια που είναι κοντά στο τρένο και ένα καταπληκτικό μονοπάτι βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα. Δύο είναι τα πιο όμορφα σημεία αυτού του δικτύου: τα ορεινά σημεία της Στερεάς Ελλάδας και τα ορεινά σημεία της Πελοποννήσου. Τρίπολη - Καλαμάτα, και στην ορεινή, στην ορεινή Στερεά Ελλάδα που είναι δευτερεύοντες σταθμοί αλλά είναι ένα συγκλονιστικό τοπίο, όπως και εδώ.

Για να γίνει αυτό, για να γίνει αυτό το έργο στη Στερεά Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες λιθοτόμοι. Δεν ήταν μόνο οι μηχανικοί. Έπρεπε γκρεμοί και πρανή, τα οποία ήταν πάρα πολύ απότομα και κάτω ήταν οι γραμμές, να μην διανοηθεί ποτέ το τοπίο να διώξει κάποια πέτρα που θα πέσει κάτω. Άρα έπρεπε όλα αυτά τα πρανή να γίνουν μία συμπαγής, λίθινη κατασκευή, από την οποία δεν θα φεύγει ούτε ένα, μια πετρούλα. Και μπορεί κανείς να δει γκρεμούς 200 και 300 μέτρων χτισμένους και σκέφτεσαι τους ανθρώπους, τους άνδρες που δούλεψαν εκείνη την εποχή, κρεμασμένοι με σκοινιά, για να σταματήσουν, για ποιο; Για το πιο σπουδαίο έργο που είχε γίνει μέχρι τότε σε αυτόν τον τόπο.

Και δεν ήταν μόνο όλες οι παράμετροι που ανέφερα πριν και δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Είχε και μια ιδεολογική πλευρά: ότι ανήκουμε στον πολιτισμένο κόσμο, ανήκουμε στον δυτικό κόσμο, αυτόν ο οποίος είναι ο πιο προχωρημένος και ο πιο επιτυχημένος. Και έχει κάτι πολύ σημαντικό, αυτό που θα σας πω, πιστεύω. Στο 19ο αιώνα όσοι δούλεψαν για το σιδηρόδρομο, από τον βασιλέα και τον πρωθυπουργό μέχρι τον Κυρ-Μήτσο και τον Κυρ-Κίτσο που έστησαν το μεγαλείο αυτής της γραμμής, πέθαναν περήφανοι, ότι «έκτισα το σιδηρόδρομο». Έχουμε μνείες από άτομα, απλών ανθρώπων που έλεγαν «στη ζωή μου εγώ έστησα το σιδηρόδρομο». Ήταν περήφανοι οι Έλληνες για το σιδηρόδρομό τους. Είναι κάτι σημαντικό. Περήφανοι ήταν οι εργαζόμενοι μέσα στα τρένα. Αυτό έχει σημασία, γιατί στον 21ο αιώνα αυτό άλλαξε, και στον 20ό. Όλη η κοινωνία άλλαξε ως προς αυτό το σημείο.

Στον 19ο αιώνα, όλοι όσοι δούλευαν στους σιδηροδρόμους αισθάνονταν ότι κάνουν ένα εθνικό έργο και καθήκον. Και δεν είχαν άδικο, διότι με το σιδηρόδρομο βγάλαμε πέρα τους πολέμους που βγάλαμε, για να μεταφερθούν οι στρατιώτες μας, να μεταφερθούν τα υλικά. Όλοι οι πόλεμοι, και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και στη συνέχεια και ο πόλεμος ο μικρασιατικός για την ενίσχυση προς τα εκεί. Και κυρίως, όταν μας χτύπησαν οι Ιταλοί το '40, όλος μας ο στρατός έφτασε στα σύνορα για να πολεμήσει με τα τρένα! Και στην επιστράτευση του '74 για το Κυπριακό, γέμισαν τα τρένα με τα παλικάρια μας που φεύγανε. Φεύγαν για το θάνατο. Και αυτός, αυτές οι γραμμές εξυπηρέτησαν αυτή τη χώρα σε όλες τις πλευρές.

Στον 20ό αιώνα ήσουνα σύγχρονος εάν είχες αεροδρόμια και αν είχες μεγάλες, μεγάλες αρτηρίες οδικές. Πρέπει να πω το εξής: στον 20ό αιώνα η Ελλάδα, παρ' όλους τους πολέμους που έζησε, κέρδισε το στοίχημα και στα αεροδρόμια και στις οδικές αρτηρίες, εντυπωσιακά. Η Ελλάδα έχει 139 αεροδρόμια, είναι ασύλληπτος αριθμός σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ευρώπη άλλη χώρα που να έχει τόσα πολλά αεροδρόμια με βάση τον πληθυσμό τον οποίο έχει. Και φυσικά, η Ελλάδα δημιουργεί και συνεχίζει να δημιουργεί εξαιρετικούς, εξαιρετικές οδικές αρτηρίες, και πολύ καλά κάνουμε γι' αυτό.

Εκεί που είμασταν τελείως φάουλ, ήταν στη διαχείριση αυτού του καταπληκτικού δικτύου. Δεν χρειαζόταν να αποδομήσουμε το υπάρχον δίκτυο, αντίθετα, να το ενισχύσουμε και να το κάνουμε σπουδαιότερο. Δεν είμασταν σε αυτό επιτυχημένοι, όλη η κοινωνία μας απέτυχε οικτρά στον 20ό αιώνα. Και στον 21ο αιώνα, παρότι έγιναν σε διάφορα σημεία μοντέρνες βάσεις και ηλεκτρικό το σύστημα και δημιουργήθηκαν νέες σήραγγες που μείωσαν... δεν είναι ότι αφέθηκε πλήρως, αλλά εν συνόλω το πράγμα απέτυχε.

Και χρειάστηκε να γίνει και κάτι φοβερό, όπως έγινε πριν τρία χρόνια, για να είμαστε όλοι πλέον συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει να ξαναγίνει το πράγμα από την αρχή σωστά, χωρίς κρογμούς, χωρίς «φταίω εγώ, φταις εσύ». Τελείωσε, ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε μπρος για να γίνει όμως! Για να γίνει και να γίνει σωστά. Και προσέξτε, όταν γίνει, που θα γίνει, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι! Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Όταν είσαι περήφανος γι' αυτό που έχεις, το τιμάς, το χρησιμοποιείς, το προσέχεις, δεν το βανδαλίζεις. Και άμα είσαι εργαζόμενος στο σιδηρόδρομο, τιμάς την εργασία σου, είσαι εκεί για να μην γίνει ποτέ κανένα λάθος. Και είσαι εκεί για να τηρείται η αξιοκρατία, η σωστή λειτουργία στο σιδηρόδρομο. Αν δεν τα κάνουμε αυτά και ξανακάνουμε τις ανοησίες και τις αθλιότητες που ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά, θα χαθεί ένα παιχνίδι που το οφείλουμε —είμαι 79 ετών— το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Εγώ δεν το κάνω για μένα, αλλά τα εγγόνια μου θέλω να μπαίνουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο και να βλέπουν τα τοπία που έβλεπα και εγώ και την Ελλάδα που από το 1880 έκαμε αυτό το καταπληκτικό άθλο».