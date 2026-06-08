Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων

Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι συνταξιούχοι μεθαύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, έξω από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την αποκατάσταση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που, όπως υποστηρίζουν, περιορίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες εισοδήματος μετά την περίοδο των μνημονίων, ενώ οι αυξήσεις των τελευταίων ετών δεν κάλυψαν την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Παράλληλα, επισημαίνουν ως ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα τις ελλείψεις και τις επιβαρύνσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, η καταβολή αναδρομικών, η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό και χρηματοδότηση, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους.

Οι διοργανωτές καλούν τους συνταξιούχους από όλη την Πελοπόννησο να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, προβάλλοντας τα αιτήματα του κλάδου για βελτίωση του εισοδήματος και των παροχών υγείας.