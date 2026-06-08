Ο Ανδρέας Μαρκαντωνάτος επίτιμο μέλος της Ακαδημίας των Επιστημόνων της Ρουμανίας

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα φέρνει η εκλογή του καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Γ. Μαρκαντωνάτου ως Επίτιμου Μέλους της Ακαδημίας των Επιστημόνων της Ρουμανίας (AOSR).

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Ακαδημίας, ως αναγνώριση της μακρόχρονης επιστημονικής και ερευνητικής προσφοράς του στον τομέα της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.

Η διαδικασία προηγήθηκε από πολύμηνη διεθνή αξιολόγηση, με κρίσεις ειδικών επιστημόνων και εισήγηση αρμόδιου μέλους του ιδρύματος. Η διάκριση αποδίδεται για το συνολικό έργο του καθηγητή, το οποίο έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και ιδιαίτερα της κλασικής φιλολογίας.

Η Ακαδημία των Επιστημόνων της Ρουμανίας ιδρύθηκε το 1935 και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας. Διαθέτει 456 μέλη και συνδέεται με εννέα βραβεία Νόμπελ, ενώ μεταξύ των επίτιμων μελών της περιλαμβάνονται κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας επιστήμης.

Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Ακαδημαϊκού θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή στο Βουκουρέστι σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από την Ακαδημία.

Ο Ανδρέας Γ. Μαρκαντωνάτος είναι καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και δράμα, την αφηγηματολογία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την αρχαία ελληνική θρησκεία και μυθολογία, ενώ έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.