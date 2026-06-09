Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προσωρινή επιμέλεια στη θεία - Στον Κορυδαλλό ο 41χρονος

Τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών μετά από μία εβδομάδα παραμονής στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας όπου είχαν στήριξη από παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, το απόγευμα της Δευτέρας βγήκαν από αυτό και πλέον βρίσκονται σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, μαζί με τη θεία τους. Το διαμέρισμα, που θα τους στεγάσει προσωρινά, βρέθηκε ύστερα από ενέργειες του Δήμου και του “Χαμόγελου του Παιδιού” που βρίσκονται δίπλα τους, όπως και τοπικοί φορείς που θα αναλάβουν την ανατροφή τους.

Σε δηλώσεις του στο “Mega” ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε πως στην πόλη υπάρχει κύμα αλληλεγγύης, με σκοπό να βοηθηθούν με κάθε τρόπο τα δύο ανήλικα παιδιά, που είναι τα μεγάλα θύματα αυτής της γυναικοκτονίας. Εκανε μάλιστα γνωστό πως σκοπός είναι να ανοίξει ένας ερανικός λογαριασμός για να στηριχθούν και στο μέλλον τα δύο κοριτσάκια. Παράλληλα ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με την Μητρόπολη Μεσσηνίας προχωρούν σε ενέργειες ώστε να βρεθεί σταθερή εργασία στη θεία, στη Σητεία της Κρήτης που σκοπεύει να επιστρέψει για μόνιμη παραμονή, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με την οριστική επιμέλεια των δύο ανιψιών της.

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 41χρονος συζυγοκτόνος

Εν τω μεταξύ στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε από χθες ο 41χρονος που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της στυγερής δολοφονίας κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ενώ κατά την απολογία του υποστήριξε πως πριν την δολοφονία προηγήθηκε έντονος καυγάς, με την 39χρονη να του επιτίθεται πρώτη. Ακόμη ανέφερε πως ο γάμος τους είχε διαρραγεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και εξακολουθούσαν να μένουν συμβατικά στο ίδιο σπίτι έως ότου βγει το διαζύγιο, ενώ τον “κοριό” στο σπίτι και τις παράνομες καταγραφές στο αυτοκίνητό της, της δικαιολόγησε λέγοντας πως το έκανε για να έχει στοιχεία για να πάρει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του.

Κ.Ηλ.