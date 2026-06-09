Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Κανόνες για σκάφη, λουόμενους και αλιεία

Τους κανόνες για την κυκλοφορία σκαφών, την αγκυροβόληση σκαφών σε παραλίες, τα όρια κολύμβησης λουομένων και τις απαγορεύσεις για την αλιεία ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

- Η απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών εντός των χαρακτηρισμένων πολυσύχναστων παραλιών, όπως αυτές χαρακτηρίζονται ετησίως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες οριοθετούνται με κίτρινους σημαντήρες, καθώς και 200 μέτρα εξωτερικά από αυτούς για τα ατομικά σκάφη-

θαλάσσια μοτοποδήλατα (τύπου jet – ski) ή 100 μέτρα για τα λοιπά μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά σκάφη.

- Η απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών σε μη χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες, σε απόσταση μικρότερης των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι.

- Η απαγόρευση κυκλοφορίας των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων τύπου jet – ski και ότι προσομοιάζει με αυτά, ανεξαρτήτου τύπου και ονομασίας, μεταξύ των ωρών 14:00 – 17:00 στη θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνεται εσωτερικά της νοητής γραμμής, που ενώνει την άκρα Καλτέτσι (τ.κ. Τραχήλας Δήμου Δυτικής Μάνης) με το Ακρωτήριο Ακρίτας.

- Η απαγόρευση εξόδου των λουομένων πέρα από τις θαλάσσιες περιοχές που οριοθετούνται με κίτρινους σημαντήρες στις πολυσύχναστες παραλίες.

- Η καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), σε λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και στην Μαρίνα Καλαμάτας.

- Η απαγόρευση της αλιείας με οποιονδήποτε τρόπο σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς στις θαλάσσιες περιοχές εντός των κίτρινων σημαντήρων των πολυσύχναστων παραλίων, καθώς και 100 μ. εξωτερικά από αυτούς.

Η ίδια απαγόρευση ισχύει και εντός των θαλασσίων ζωνών (διαύλων) που δημιουργούνται για τη διευκόλυνση της εκκίνησης – επιστροφής των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής. Στις μη πολυσύχναστες παραλίες απαγορεύεται η αλιευτική δραστηριότητα από σκάφος εντός της απόστασης των τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας.

Στους παραβάτες της απόφασης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 με το οποίο κυρώθηκε ο «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο: 2721022218.