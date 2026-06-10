Eκατοντάδες συνταξιούχοι στην παμπελοποννησιακή διαμαρτυρία στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους συνταξιούχους, η 13η και η 14η σύνταξη, καθώς χρήματα για την υγεία και την παιδεία, ζήτησαν εκατοντάδες συνταξιούχοι- παρά τη ζέστη και τον ήλιο - που πήραν μέρος στη σημερινή παμπελοποννησιακή συγκέντρωση μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Οι συνταξιούχοι από τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Αργολίδα και την Κορινθία απαίτησαν εδώ και τώρα λύσεις στα προβλήματά τους κι έδωσαν ραντεβού στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν πορεία με συνθήματα στην οδό και στον πεζόδρομο της Αριστομένους μέχρι το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Αναλυτικά στις ομιλίες που έγιναν μπροστά από το Εργατικό Κέντρο:

Ο Χρήστος Κολοβός, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, παρατήρησε ότι “οι συντάξεις μας κάθε μήνα φθάνουν όλο και για λιγότερες μέρες” και σημείωσε: “Φτάνει πια, θέλουμε εδώ και τώρα λύσεις στα προβλήματά μας. Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις. Δώστε τώρα τα δώρα, τη 13η και τη 14η σύνταξη, τα έχουμε πληρωμένα. Παλεύουμε και για τα προβλήματα των παιδιών μας, για τα εγγόνια, να έχουν σταθερή δουλειά. Εχουμε αιτήματα για την υγεία, μας αναγκάζουν να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την υγεία μας”.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πολεμική οικονομία, είπε ότι “δίνουν δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς” και κατέληξε: “Να σταματήσουν οι πόλεμοι, απαιτούμε λεφτά για μισθούς, για υγεία και παιδεία”.

Ο Νίκος Κατσαούνης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, επισήμανε ότι “διεκδικούμε τη 13η και τη 14η σύνταξη, όχι τα επιδόματα των 250 ευρώ να γίνονται 300” και πρόσθεσε: “Οι συνταξιούχοι χρειάζονται αλληλεγγύη, όχι να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Να δώσουν τα αναδρομικά του 12μήνου’. Ζήτησε “δημόσια ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, να επενδύσουν στη δημόσια υγεία” και συμπλήρωσε: “Οι συνταξιούχοι είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών και στους εργαζόμενους των 800 ευρώ. Να είμαστε αγωνιστικοί και διεκδικητικοί”.

Ο Παναγιώτης Πάλμος, γ.γ. της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ανέφερε ότι “καταφέραμε με τους αγώνες μας να μην μας πάρουν άλλα, να μην εφαρμοστούν αντιδραστικοί νόμοι”, αλλά παραδέχθηκε πως “είναι ψίχουλα αυτά που καταφέραμε”.

Σημείωσε ότι “δεν θέλουν να μας δώσουν τίποτα. Ολα τα χρήματα και οι προϋπολογισμοί πάνε για πολεμικά υλικά. Το 5% του ΑΕΠ των χωρών της Ευρώπης θα πάνε για πολεμικές δαπάνες, θα περικοπούν από τις κοινωνικές δαπάνες”.

Ζήτησε “να μας δώσουν 13η και 14η σύνταξη και αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό” και προέτρεψε να δημιουργηθεί κίνημα που θα αμφισβητεί τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και μαζικότητα συμμετοχής των συνταξιούχων στις συγκεντρώσεις.

Τέλος, επισήμανε ότι “στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου θα είναι το μεγαλύτερο συλλαλητήριο συνταξιούχων”.