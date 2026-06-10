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Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 18:17

Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Νέος πρόεδρος ο Αντώνης Τσώνης

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Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Νέος πρόεδρος ο Αντώνης Τσώνης

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Ο Αντώνης Τσώνης είναι από σήμερα ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας παίρνοντας μετά από αρκετά χρόνια τα ηνία του φορέα από τον Σωτήρη Τσώνη.

Μετά τη σημερινή αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου η νέα σύνθεση της διοίκησης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνης Τσώνης,

Αντιπρόεδρος: Σταύρος Λάμιας,

Γενικός γραμματέας: Παναγιώτης Μουλάς,

Αναπληρωτής γενικός γραμματέας: Νικόλαος Μπαντούνας,

Ταμίας: Βασίλειος Λειβαδίτης,

Οργανωτικός γραμματέας: Σπύρος Κούτρας,

Εφορος: Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος,

Μέλη: Σωτήρης Τσώνης, Παναγιώτης Καράμπελας, Ιωάννης - Παναγιώτης Λαγογιάννης, Σωτήρης Δαφνάς, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Βασίλειος Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Αναστάσιος Μαλαπάνης.

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