Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Νέος πρόεδρος ο Αντώνης Τσώνης

Ο Αντώνης Τσώνης είναι από σήμερα ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας παίρνοντας μετά από αρκετά χρόνια τα ηνία του φορέα από τον Σωτήρη Τσώνη.