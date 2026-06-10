Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Νέος πρόεδρος ο Αντώνης Τσώνης

Μετά τη σημερινή αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου η νέα σύνθεση της διοίκησης έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνης Τσώνης,
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Λάμιας,
Γενικός γραμματέας: Παναγιώτης Μουλάς,
Αναπληρωτής γενικός γραμματέας: Νικόλαος Μπαντούνας,
Ταμίας: Βασίλειος Λειβαδίτης,
Οργανωτικός γραμματέας: Σπύρος Κούτρας,
Εφορος: Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος,
Μέλη: Σωτήρης Τσώνης, Παναγιώτης Καράμπελας, Ιωάννης - Παναγιώτης Λαγογιάννης, Σωτήρης Δαφνάς, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Βασίλειος Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Αναστάσιος Μαλαπάνης.