40άρια στην Καλαμάτα: Τα 3 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητό σας πριν βάλετε μαγιό, από το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος

Το καλοκαίρι έχει μπει στη Μεσσηνία με τις θερμοκρασίες σταδιακά να ανεβαίνουν.

Σύντομα τα πρώτα 40άρια θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο προς τις πανέμορφες παραλίες της Καλαμάτας, της Μάνης και της Φοινικούντας θα αποτελούν μονόδρομο.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς., είναι αυτό που θα μας πάει άνετα και με ασφάλεια από τη ζέστη… στη θάλασσα.

Στο σημερινό άρθρο, ο κύριος Σωκράτης Σάμιος, ιδιοκτήτης Συνεργείου Αυτοκινήτων στην Καλαμάτα, θα μας παρουσιάσει τα 3 βασικά πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν οπωσδήποτε στα αυτοκίνητά μας, πριν βάλουμε μαγιό και ξεκινήσουμε τις εξορμήσεις προς τις παραλίες!

1. Σύστημα Ψύξης Κινητήρα

Πρώτο και βασικότερο, το σύστημα ψύξης κινητήρα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διατήρηση της θερμοκρασίας του κινητήρα σε φυσιολογικά επίπεδα. Είναι κατανοητό πως όταν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος αγγίζει τους 40°C, το σύστημα ψύξης δουλεύει στο όριο.

Για αυτό, είναι σημαντικό να γίνεται ο αναγκαίος έλεγχος της λειτουργίας του από ένα εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων που εμπιστεύεστε. Μεταξύ άλλων, πρέπει να δοθεί προσοχή σε:

➜ Στάθμη ψυκτικού υγρού

➜ Πιθανές διαρροές

➜ Κατάσταση ψυγείου και σωληνώσεων

➜ Λειτουργία ανεμιστήρα ψύξης

➜ Θερμοστάτη και αντλία νερού

2. Κλιματισμός (A/C)

Δεύτερο στοιχείο που καλό είναι να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε τις εξορμήσεις για τη θάλασσα σε υψηλές θερμοκρασίες είναι το σύστημα κλιματισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κλιματισμός αντιμετωπίζεται λανθασμένα ως πολυτέλεια. Αντιθέτως, είναι ένα σύστημα αναγκαίο για την ασφάλεια και την άνεση στην οδήγηση.

Ένα σύστημα που δεν αποδίδει σωστά προκαλεί:

➝ Κούραση του οδηγού

➝ Μειωμένη συγκέντρωση

➝ Μεγαλύτερη καταπόνηση στον κινητήρα

Είναι σημαντικό επομένως, πριν ξεκινήσετε κάποια διαδρομή να επισκεφτείτε ένα συνεργείο αυτοκινήτων ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και η συντήρηση αν χρειάζεται.

3. Ελαστικά

Τα ελαστικά αποτελούν το βασικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα και είναι το τρίτο σημείο που πρέπει να ελέγχεται όταν η θερμοκρασία «χτυπήσει κόκκινο». Η άσφαλτος στους 40°C προκαλεί πιο γρήγορη φθορά στα ελαστικά, επηρεάζοντας άμεσα και την πρόσφυση.

Για αυτό λοιπόν, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, προτείνουν σε όλους τους πελάτες τους να έχουν αυξημένη προσοχή και να ελέγχουν τακτικά:

Την πίεση του αέρα

Φθορές και πιθανά σκισίματα

Την ηλικία των ελαστικών (DOT)

των ελαστικών (DOT) Την κατάσταση των ζαντών

Μπαταρία, φρένα και “κρυφές” φθορές του καλοκαιριού

Εκτός όμως από τα τρία σημεία παραπάνω, όπως υποστηρίζει ο κύριος Σάμιος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως οι υψηλές θερμοκρασίες επιδρούν «σιωπηλά» σε σημεία που συχνά υποτιμώνται. Η μπαταρία για παράδειγμα, καταπονείται ιδιαίτερα στον καύσωνα, ενώ και τα υγρά του αυτοκινήτου χρειάζονται συχνό έλεγχο, καθώς η απόδοσή τους ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Τέλος, ένας γρήγορος έλεγχος στη λειτουργία των φώτων και των υαλοκαθαριστήρων δεν βλάπτει ποτέ, ώστε να είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για όλες τις καταστάσεις που μπορεί να συναντήσετε στον δρόμο.

Μικρές κινήσεις πριν τη θάλασσα = Μεγάλη διαφορά στον δρόμο

Το καλοκαίρι στην Καλαμάτα είναι για μπάνια, όμορφες διαδρομές και στιγμές χαλάρωσης με αγαπημένα πρόσωπα. Όχι για αναμονές στην άκρη του δρόμου με το καπό ανοιχτό. Η εμπειρία τους Συνεργείου Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, έχει δείξει πως ένα μεγάλο ποσοστό των βλαβών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε γίνει έγκαιρα ένας προληπτικός έλεγχος.

Στην επιχείρησή τους, πραγματοποιούν πλήρη τεχνικό έλεγχο οχήματος πριν από τις καλοκαιρινές σας διαδρομές, με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία. Στόχος τους να προετοιμάσουν κατάλληλα το αυτοκίνητό σας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς προβλήματα σε απαιτητικές συνθήκες καύσωνα στην Καλαμάτα.

Πριν λοιπόν βάλετε μαγιό και ξεκινήσετε για την παραλία, επικοινωνήστε μαζί τους για να κλείσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας! Γιατί όταν έξω έχει 40°C, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε είναι μια απρόβλεπτη στάση στον δρόμο!

Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος βρίσκεται στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 32, στην Καλαμάτα. Για τη δική σας απόλυτη ασφάλεια και εξυπηρέτηση, προσφέρουν επίσης 24ωρη οδική βοήθεια, ώστε να είστε πάντα καλυμμένοι όπου κι αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε στιγμή τη χρειαστείτε.

? Κλείστε το ραντεβού σας τώρα με το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος κάνοντας κλικ εδώ, καλώντας μας στα 27210 27325 και 6984597400 ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνομιλίας (chat) στην ιστοσελίδα τους.