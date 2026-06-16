Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας: Αντιδράσεις για την μετεγκατάσταση των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ

Ενστάσεις και αντιδράσεις εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας για την σχεδιαζόμενη μετεγκατάσταση των συνεργείων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού.

Σε έγγραφό της προς τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΚ με θέμα “καταγγελία για ενδεχόμενη έκθεση εργαζομένων σε επαγγελματικό κίνδυνο και για διαδικασίες μεταφοράς των συνεργείων στον περιβάλλοντα χώρο του Βιολογικού, σε μη πιστοποιημένους χώρους εργασίας”, αναφέρει μεταξύ άλλων: “Η δημοτική αρχή Καλαμάτας προετοιμάζει το έδαφος μεταφοράς των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ, στον Βιολογικό Καθαρισμό, χωρίς χωροταξική μελέτη και σχέδιο για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή που για την μεταφορά των διοίκησης, αποφάσισε να δαπανήσει με απευθείας ανάθεση 500.000 ευρώ, δεν υπάρχει μελέτη για δαπάνη ούτε 1 ευρώ, για πιστοποιημένα τεχνικά συνεργεία με όρους για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Νομού Μεσσηνίας καταγγέλλει δημόσια και θεσμικά τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του, σύμφωνα με τις οποίες στελέχη της διοίκησης (με εντολή προφανώς της δημοτικής αρχής και του δημάρχου), διερευνούν ή ζητούν από εργαζομένους των συνεργείων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας να δηλώσουν εάν επιθυμούν να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν εργασιακά στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η πρακτική αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπόψη του Σωματείου, των εργαζομένων ή των αρμόδιων οργάνων Υγείας και Ασφάλειας κανένα επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι χώροι που προορίζονται για εγκατάσταση συνεργείων διαθέτουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις, τεχνικές μελέτες και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

Η διοίκηση γνωρίζει ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν χώρους αυξημένης επικινδυνότητας λόγω παρουσίας βιολογικών παραγόντων, τοξικών και ασφυξιογόνων αερίων, πιθανών εκρηκτικών ατμοσφαιρών, χημικών παραγόντων και ειδικών συνθηκών εργασίας που διέπονται από αυστηρό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο”.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ζητεί άμεσα: “1. Την αναστολή κάθε διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού ή εγκατάστασης συνεργείων στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού. 2. Την άμεση γνωστοποίηση στο Σωματείο της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που αφορά τους συγκεκριμένους χώρους. 3. Την προσκόμιση των μελετών, πυρασφάλειας, εξαερισμού και καταλληλότητας των εγκαταστάσεων. 4. Την έγγραφη γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. 5. Την επίσημη ενημέρωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους πριν από οποιαδήποτε απόφαση”.

Ακόμα, το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας δηλώνει ότι “δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων” και ζητεί “την άμεση παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών, αρμοδιότητας της Περιφέρειας και του Κράτους, πριν είναι αργά”.