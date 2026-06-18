15ο Αντιρατσιστικό - Αντιφασιστικό Φεστιβάλ: Εναρξη αύριο στο Πάρκο Λιμενικού

“Ο κόσμος τους: πόλεμος, εκμετάλλευση, καταστολή. Ο κόσμος μας: αντίσταση, αλληλεγγύη, ελευθερία. Ζούμε σε μια εποχή ενός άτυπου 3ου παγκόσμιου πολέμου”, επισημαίνει σε αναλυτική ανακοίνωση – πρόσκλησή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει:

“Στην Ουκρανία για τέταρτη χρονιά συνεχίζονται οι μάχες με χιλιάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Ο Μαδούρο, εκλεγμένος πρόεδρος της Βενεζουέλας, και η γυναίκα του απάγονται από τους Αμερικανούς και οδηγούνται σε φυλακή στις ΗΠΑ. Αφορμή: Το δήθεν εμπόριο ναρκωτικών. Αιτία: Η άρνηση πλήρους υποταγής στις επιταγές των ΗΠΑ. Η Κούβα σε εμπάργκο από το 1962, σε κατάσταση πνιγμού τα τελευταία χρόνια και με απειλή για κατάληψη από τον Τραμπ.

Στη Συρία, ένας τζιχαντιστής που φόρεσε κοστούμι, γίνεται πρόεδρος της χώρας και συνεχίζει τις σφαγές με την αμέριστη βοήθεια Αμερικάνων και Ισραηλινών, διαλύοντας τη χώρα. Στο Ιράν, οι ίδιοι ιμπεριαλιστές αφού δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν το καθεστώς, προχωρούν σε βομβαρδισμούς με πρώτα θύματα μαθήτριες δημοτικού σχολείου.

Στην Παλαιστίνη, 78 χρόνια μετά τη Νάκμπα (καταστροφή στα αραβικά), ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να αντιστέκεται για γη και ελευθερία, ενάντια στη γενοκτονία και τη λιμοκτονία, την κατοχή και τον αφανισμό, από τον ισραηλινό στρατό και τους εποίκους.

Η δήθεν δημοκρατική, με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνική ευαισθησία Ε.Ε στηρίζει χωρίς ντροπή τους φονιάδες Αμερικάνους και Ισραηλινούς, διατηρώντας εμπορικές και κάθε είδους οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ παράλληλα κάνει στροφή στη πολεμική οικονομία, εντείνοντας τους εξοπλισμούς σε βάρος όποιων κοινωνικών παροχών έχουν απομείνει.

Όμως ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο στα μέτωπα. Διεξάγεται και μέσα στην κοινωνία. Η ακρίβεια συνθλίβει τα λαϊκά στρώματα, ενώ μισθοί και συντάξεις δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας. Η στέγη μετατρέπεται σε προνόμιο, τα ενοίκια εκτοξεύονται, λαϊκές κατοικίες εκπλειστηριάζονται και ολόκληρες περιοχές παραδίδονται στην κερδοσκοπία επενδυτικών κεφαλαίων και των προγραμμάτων «golden visa».

Ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε μαρασμό, υπονομεύοντας ακόμη και τη διατροφική επάρκεια της χώρας. Η δημόσια υγεία, η παιδεία και το νερό αντιμετωπίζονται ως πεδία ιδιωτικής κερδοφορίας. Στην ενημέρωση κυριαρχούν η παραπληροφόρηση, οι απειλές και οι αγωγές φίμωσης. Παράλληλα, η διαφθορά, οι υποκλοπές, οι απευθείας αναθέσεις και η συγκάλυψη μεγάλων σκανδάλων αποκαλύπτουν ένα κράτος που λειτουργεί όλο και πιο ανοιχτά υπέρ των ισχυρών.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, τα σύνορα της Ευρώπης και της χώρας μας μετατρέπονται σε υγρούς και χερσαίους τάφους προσφύγων και μεταναστών. Άνθρωποι που αναζητούν μια θέση στη ζωή, μακριά από πολέμους, φτώχεια και διώξεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με τείχη, επαναπροωθήσεις, στρατόπεδα εγκλωβισμού και τον θάνατο. Δε ξεχνάμε το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας: το έγκλημα της Πύλου.

Για έναν κόσμο που θα χωρά όλους τους ανθρώπους. Για όλα αυτά και όχι μόνο...

Έλα να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να καταθέσουμε εμπειρίες και απόψεις”.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

- Παρασκευή 19 Ιουνίου:

8 μ.μ. “Φταίει ο έρωτας”, παράσταση της Ακτιβιστικής Ομάδας Θεάτρου των Καταπιεσμένων. “Land of the Free” (“Γη των Ελευθέρων”), συναυλία της πρωτοβουλίας “Η Μουσική Κόντρα στη Σιωπή”.

- Σάββατο 20 Ιουνίου:

11 π.μ., ανοιχτή συνέντευξη Τύπου. Εμπειρίες από μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.

7.15 μ.μ.: “Η γειτονιά μας φλέγεται: Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράν”. Ομιλητές: Νασίμ Αλατράς δημοσιογράφος, συγγραφέας. Νικόλας Κοσμπατόπουλος - συγγραφέας, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Ανθρωπολογίας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού. Γιώργος Τσίρης, πλήρωμα Global Sumud Flotilla, μέλος Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας.

Χαιρετίζει ο George Ibrahim Abdallah – Λιβανέζος κομμουνιστής ακτιβιστής για την Παλαιστίνη.

Μετά τις 9 μ.μ.: – Συναυλίες Antifona, Απλοί Θεατές, TNT - Gzas (Rationalistas).

- Κυριακή 21 Ιουνίου:

11 π.μ., κύκλος συζήτησης “Η σεξουαλική εκπαίδευση ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής: Όρια, συναίνεση και πρόληψη της έμφυλης βίας”. Ομιλήτρια: Μαρία Πατεράκη – εκπαιδευτικός, MA Gender Studies, εκδήλωση της Φεμινιστικής Καλαμάτας. “Σήκω κόρη, σήκω λυγερή”, τραγούδια του χθες, κραυγές του σήμερα. Παραδοσιακά τραγούδια “της τιμής” και ιστορίες γυναικοκτονίας από τα Antifona και την ομάδα χορού “αντίστροφα”.

7 μ.μ. Λογοκρισία 2.0 Δημοσιογραφία και Δημοκρατία υπό διωγμό. Ομιλητές Λουκάς Σταμέλλος – μέλος OmniaTV. Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου – δημοσιογράφος, The Manifold. Θοδωρής Χονδρόγιαννος – δημοσιογράφος, Reporters United.

Μετά τις 9 μ.μ. – Συναυλίες Briz, Lost Minds, Sisyphusmustdie, παραδοσιακό γλέντι.

Θεματικές γωνιές: Έκθεση βιβλίου, έκθεση φωτογραφίας, έκθεση ζωγραφικής, παιδική γωνιά.