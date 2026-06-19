Επιταχύνθηκε η δημογραφική συρρίκνωση της Πελοποννήσου: Μείωση 8,2% στις γεννήσεις το 2025

Η δημογραφική συρρίκνωση επιταχύνθηκε το 2025 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 8,2% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στη χώρα μετά την Ήπειρο (-10,8%).

Την ίδια στιγμή, από τις 13 Περιφέρειες της χώρας μόνο η Κρήτη παρουσίασε αύξηση γεννήσεων (+2,5%), επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη υποχώρηση της γεννητικότητας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στην Πελοπόννησο οι γεννήσεις μειώθηκαν από 3.324 το 2024 σε 3.051 το 2025, δηλαδή κατά 273 γεννήσεις μέσα σε έναν χρόνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μετά την Ήπειρο και σχεδόν διπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο (-4,2%).

Σε απόλυτους αριθμούς, τη μεγαλύτερη απώλεια γεννήσεων κατέγραψε η Αττική με 1.007 λιγότερες γεννήσεις, ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία με 656 λιγότερες και η Πελοπόννησος με 273 λιγότερες γεννήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Κρήτη ήταν η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που κινήθηκε αντίθετα στο γενικό δημογραφικό ρεύμα, αυξάνοντας τις γεννήσεις από 5.174 σε 5.303 (+129 γεννήσεις ή +2,5%). Αντίθετα, στις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες καταγράφηκε μείωση.

Σε εθνικό επίπεδο, οι γεννήσεις υποχώρησαν από 68.467 το 2024 σε 65.594 το 2025, δηλαδή κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2%, επιβεβαιώνοντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Για την Πελοπόννησο, τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά περίοδο δημογραφικής κάμψης, με τη δεύτερη χειρότερη ποσοστιαία επίδοση στη χώρα να αναδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις αγροτικές και ορεινές περιοχές.