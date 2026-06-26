Σε δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα ο Νάσος Μάκιος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει την δράση του πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Νάσου Μάκιου στο πλαίσιο της EU Green Week.

Ειδικότερα, στην επίσημη επικοινωνιακή καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την EU Green Week 2026 επιλέχθηκε να προβληθεί η εκπαιδευτική δράση με τίτλο “Nothing is Waste! How We Help Nature Recover!”, που υλοποίησε ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Νάσος Μάκιος σε συνεργασία με το το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Φωτογραφία από τη δράση του συμπεριλήφθηκε στην επίσημη ανάρτηση του λογαριασμού EU Environment and Climate στο LinkedIn, αναδεικνύοντας την πρωτοβουλία ανάμεσα σε περισσότερες από 200 δράσεις (partner events) που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο, στο πλαίσιο της EU Green Week 2026.

Η Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Green Week) αποτελεί τη σημαντικότερη ετήσια περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει στις Βρυξέλλες υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, επιχειρήσεις, οργανώσεις και πολίτες, ενώ παράλληλα, εκατοντάδες εγκεκριμένες δράσεις (partner events) πραγματοποιήθηκαν σ' ολόκληρη την Ευρώπη, μεταφέροντας το μήνυμα της διοργάνωσης στις τοπικές κοινωνίες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου, στον χώρο εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και αποτέλεσε το μοναδικό καταγεγραμμένο Partner Event της EU Green Week 2026 στην Πελοπόννησο κι ένα από τα μόλις τέσσερα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Μέσα από μία διαδραστική παρουσίαση και πραγματικά παραδείγματα καινοτόμων κυκλικών προϊόντων, οι μαθητές γνώρισαν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της κλιματικής δράσης, κατανοώντας στην πράξη ότι τα “απόβλητα” μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμους πόρους.

Η ευρωπαϊκή αυτή προβολή επιβεβαιώνει ότι οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται σε τοπικές κοινωνίες μπορούν ν’ αποτελέσουν παράδειγμα καλής πρακτικής και ν' αναδειχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.