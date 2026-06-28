Σε ύφεση η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας

Σε ύφεση είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1μμ κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, α εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, μέσα σε διάστημα 45 λεπτών η πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον ύφεση. Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικίες και για προληπτικούς λόγους, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι προς Σοφικό.

Για την αντιμετώπισή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 62 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ