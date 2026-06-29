Μεγάλη συμμετοχή στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στην Καλαμάτα

Μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, χιλιάδες κόσμος κάθε ηλικίας, συναντήθηκαν με το μήνυμα του 52ου Φεστιβάλ «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το Σοσιαλισμό!», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, συμμετέχοντας στο μεγάλο πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός της πόλης, κατακλύζοντας το χώρο, που γέμισε από νωρίς τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ «παρών» έδωσε επίσης, ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

Τη συγκέντρωση της Παρασκευής άνοιξε η Μαρία Κουφαλάκου, Γραμματέας του ΤΣ Μεσσηνίας της ΚΝΕ που αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και τις θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις.

Τις εκδηλώσεις άνοιξαν μαθητικά συγκροτήματα που ενθουσίασαν με τους ροκ ήχους τους, ενώ της συγκέντρωσης ακολούθησε μεγάλη συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου που καθήλωσε τους συμμετέχοντες. Οι εκδηλώσεις κράτησαν ως αργά το βράδυ, αφού ακολούθησε λαϊκό γλέντι.

Στο χώρο του Φεστιβάλ λειτούργησαν μαθητικό στέκι, χώροι του Πολυχώρου Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας» με προβολή και βίντεο για τα 10 χρόνια λειτουργίας του. Επίσης, υπάρχουν στέκι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, περίπτερο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου “Venceremos”, παιδότοπος και βιβλιοπωλείο των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή».

Τα βλέμματα τράβηξαν οι δύο εκθέσεις αφιερωμένες η πρώτη στις φυλακές της Ακροναυπλίας και η δεύτερη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τη δράση του στην Πελοπόννησο.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το Σάββατο δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ, με συναυλίες με μαθητικά συγκροτήματα, συναυλία με τον Tiny Jackal, stand-up comedy «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και δημοτικό - παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα «Αντράλα» του Κώστα Καντζιλιέρη.