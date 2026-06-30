Η Ρία Ελληνίδου τον Αύγουστο στο Μελιγαλά

Η Ρία Ελληνίδου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως καλλιτέχνιδα της χρονιάς στη γενιά της, έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει με τις διαδοχικές επιτυχίες της, τα εκατομμύρια streams και τα super viral τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της, τη σκηνική της παρουσία και την αυθεντικότητά της, έχει δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Το πάθος της για τη μουσική εκδηλώθηκε από πολύ μικρή ηλικία. Μόλις στα 4 της χρόνια ξεκίνησε σπουδές στο ωδείο, ενώ η βαθιά ενασχόλησή της με την παραδοσιακή μουσική διαμόρφωσε καθοριστικά την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Οι μουσικές αυτές επιρροές, σε συνδυασμό με το σύγχρονο λαϊκό και ποπ στοιχείο, συνθέτουν ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος που την κάνει να ξεχωρίζει και να συνδέεται άμεσα με το κοινό κάθε ηλικίας. Η δισκογραφική της πορεία χαρακτηρίζεται από συνεχείς επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις. Με το πρώτο της άλμπουμ «Δύσκολος χαρακτήρας», το οποίο έγινε πλατινένιο, και το πιο πρόσφατο άλμπουμ «Στο μυαλό σου», που κυκλοφορεί από την PanikPlatinum, η Ρία Ελληνίδου επιβεβαιώνει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας εντυπωσιακής και ασταμάτητα ανοδικής πορείας. Το τελευταίο της άλμπουμ περιλαμβάνει τις πολυπλατινένιες, πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες «Κάτι ξέρεις», «Αλλού γι’ αλλού», «Τέρμα σ’ αγαπάω», «Ο,τι και να γίνει θυμήσου», «Εξηγήστε μου» καθώς και το super viral hit «Σαφάρι», τραγούδια που έχουν κατακτήσει τις ψηφιακές πλατφόρμες, το ραδιόφωνο και τις μουσικές τάσεις των social media.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω του more.com με early bird online στα 15€, προπώληση στα 18€ και είσοδο στην πόρτα στα 20€, ενώ για κρατήσεις VIP μπορείτε να καλέσετε στο 6907251555. Φυσικά σημεία προπώλησης, στον Σταθμό Μελιγαλά, στο Ιστορικό Κοπανακίου, στον Φούρνο Μελιγαλά, στη Λούφα Καλαμάτας, στο Αφραλάτο Καλαμάτας, καθώς και στα βιβλιοπωλεία «Ολα χαρτί» και Κονταργύρης.