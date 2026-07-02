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Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2026 14:00

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας: Ο Περικλής Κορομηλάς  νέος πρόεδρος

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Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας: Ο Περικλής Κορομηλάς νέος πρόεδρος

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Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου.

Νέος πρόεδρος στο 9μελες συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών είναι ο Περικλής Κορομηλάς που παίρνει τη θέση της Χριστίνας Λαδάς που θα είναι πλέον γενική γραμματέας.

Η σύνθεση του συμβουλίου έχει ως εξής:

Περικλής Κορομηλάς (πρόεδρος), Αγγελική Κατσιώλη (αντιπρόεδρος), Χριστίνα Λαδά (γενική γραμματέας), Θανάσης Τσιγαρίδης (ταμίας),

Σταυρούλα Λιανού (οργανωτική γραμματέας), Ελευθερία Γεωργακάκου (υπεύθυνη τύπου και δημοσίων σχέσεων), Χρήστος Μπένος (μέλος), Ελένη Τζιαμπίρη (μέλος), Βασιλική Φαρμάκη (μέλος).

Νέα πρόσωπα στο 9μελες συμβούλιο είναι η Σταυρούλα Λιανού και η Ελένη Τζιαμπίρη.

 

 

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