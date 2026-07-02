Νέα ευρωπαϊκή διάκριση για την Καλαμάτα

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε η Καλαμάτα, καθώς η πρόταση "Zero-Waste Classrooms: From Plate Waste to Soil and Growth", που υλοποιείται από τον Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Νάσο Μάκιο σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καλαμάτας, επιλέχθηκε ανάμεσα στις 15 νικήτριες δράσεις του Pact2School Challenge του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Το Pact2School αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέει σχολεία και πανεπιστήμια με Πρεσβευτές και Εταίρους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, με στόχο να εμπνεύσει, να ενδυναμώσει και να κινητοποιήσει τους νέους να αναλάβουν ουσιαστική δράση για το κλίμα. Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν 112 δράσεις ευαισθητοποίησης σε 22 χώρες, ενώ 46 σχολεία και πανεπιστήμια συμμετείχαν στο Pact2School Challenge. Από αυτά, επιλέχθηκαν μόλις 15 έργα από ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους.

Στην Καλαμάτα, η πρώτη δράση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2026, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, όπου ο Νάσος Μάκιος, σε συνεργασία με την Ιωάννα Ραβάνη, υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους μαθητές για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας: τη σπατάλη τροφίμων.

Μέσα από μια διαδραστική εκπαιδευτική δράση, οι μαθητές γνώρισαν τι είναι τα απόβλητα τροφίμων, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους, καθώς και πώς μπορούν να συμβάλουν στη μείωσή τους μέσα από απλές καθημερινές πρακτικές, όπως ο σωστός προγραμματισμός των γευμάτων, η αξιοποίηση των περισσευμάτων και η ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων.

Στην δεύτερη δράση του προγράμματος, οι μαθητές των ολοήμερων τμημάτων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας θα συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οκτώ εβδομάδων με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω της διαλογής, της καταγραφής και της κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα μετρούν τις ποσότητες τροφίμων που απορρίπτονται, θα μαθαίνουν να διαχωρίζουν σωστά τα οργανικά υπολείμματα, θα παράγουν κομπόστ από τα υπολείμματα τροφών και θα το αξιοποιούν για την καλλιέργεια φυτών στον σχολικό κήπο. Παράλληλα, θα συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων και την κυκλική οικονομία.

Η δράση αυτή συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η επιλογή της δράσης αυτής αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση για την Καλαμάτα και την Ελλάδα, καθώς είναι μία από τις μόλις τρεις ελληνικές προτάσεις που επιλέχθηκαν ανάμεσα στις δεκαπέντε νικήτριες δράσεις του Pact2School Challenge σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.