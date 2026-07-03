Παγκόσμια διάκριση για τον Μεσσήνιο Άρι Καρκανιά – Ανέλαβε κομβική θέση στη Google

Μια νέα σημαντική διεθνή διάκριση με έντονο ελληνικό και μεσσηνιακό ενδιαφέρον σημείωσε ο Άρις Καρκανιάς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα υψηλόβαθμη θέση στη Google, ως επικεφαλής Ενέργειας και Υποδομών Κέντρων Δεδομένων για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Ειδικότερα, τοποθετήθηκε στη θέση του Head of Data Centre Energy & Infrastructure, με έδρα το γραφείο της Google στο Λονδίνο, έχοντας επιλεγεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Πρόκειται για έναν ρόλο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή υποστήριξη των κέντρων δεδομένων της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί πρωτόγνωρες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια.

Η αποστολή της νέας του θέσης αφορά την εξασφάλιση καθαρής, ασφαλούς και αξιόπιστης ενέργειας, σε 24ωρη βάση, για τις κρίσιμες υποδομές της Google. Με άλλα λόγια, ο Άρις Καρκανιάς καλείται να συμβάλει σε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της νέας τεχνολογικής εποχής: την ενεργειακή βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια.

Η Google έχει θέσει ως στόχο τη λειτουργία των υποδομών της με καθαρή ενέργεια κάθε ώρα της ημέρας, ενώ τα data centers της αποτελούν βασικό πυλώνα για υπηρεσίες cloud, αναζήτησης, ψηφιακών εφαρμογών και πλέον συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η θέση που αναλαμβάνει ο Άρις Καρκανιάς θεωρείται κομβική, καθώς συνδυάζει την ενεργειακή στρατηγική, τη βιωσιμότητα, τις υποδομές και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Ο ίδιος διαθέτει μακρά διεθνή πορεία στον χώρο της καθαρής ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στον τομέα Engineering for Sustainable Development, ενώ έχει ακαδημαϊκή και επαγγελματική διαδρομή που συνδέεται με την ενεργειακή μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, τα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, καθώς και τη στρατηγική ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων.

Πριν από την ένταξή του στη Google, είχε αναλάβει ανώτερες συμβουλευτικές και διοικητικές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες, με αντικείμενο την καθαρή ενέργεια, τις υποδομές, τις επενδύσεις και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα ενεργειακά μοντέλα. Η εμπειρία του περιλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας σε αγορές ενέργειας, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών, ενεργειακή αποθήκευση και καινοτόμες λύσεις για το μέλλον των δικτύων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η μεσσηνιακή του καταγωγή. Ο Άρις Καρκανιάς είναι ανιψιός του καθηγητή Γρηγόρη Καλογερόπουλου, με καταγωγή από τη Μεσσήνη, πρώην προέδρου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του Σταύρου Καλογερόπουλου, δόκτωρ Γεωλογίας, πρώην γενικού διευθυντή του ΙΓΜΕ.

Είναι γιος της Θέμιδος Καλογεροπούλου - Καρκανιά από τη Μεσσήνη και του Νίκου Καρκανιά, ο οποίος ήταν καθηγητής στην Αγγλία.

Η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης από τον Μεσσηνιακής καταγωγής επιστήμονα αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δυναμικής παρουσίας Ελλήνων και ανθρώπων με ελληνικές ρίζες σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά πλέον η καθαρή ενέργεια στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η τεχνολογική πρόοδος συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τις υποδομές μεγάλης κλίμακας.

Με βάση το Λονδίνο, ο Άρις Καρκανιάς αναλαμβάνει έναν ρόλο πρώτης γραμμής σε έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου, σε μια χρονική στιγμή όπου τα data centers και η ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης για το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας.