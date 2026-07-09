Τέσσερα θανατηφόρα τροχαία τον Ιούνιο στην Πελοπόννησο - Ενα στη Μεσσηνία

Τέσσερα τροχαία δυστυχήματα με τέσσερις νεκρούς σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα στους δρόμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το ένα θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε στη Μεσσηνία και ειδικότερα στη Μικρή Μαντίνεια στις 8 Ιουνίου, με έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Πελοποννήσο για τον Ιούνιο, σημειώθηκαν 32 τροχαία ατυχήματα με 42 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 4 νεκρούς,

5 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με 5 σοβαρά τραυματίες και 23 ελαφρά τροχαία ατυχήματα με 33 ελαφρά τραυματίες.

Εκτός από το ένα θανατηφόρο τροχαίο, στην Μεσσηνία έγιναν τρία σοβαρά τροχαία με τρεις σοβαρά τραυματίες και τέσσερα ελαφρά τροχαία με τέσσερις ελαφρά τραυματίες.

Από την αστυνομική τροχονομική έρευνα προέκυψε πως τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων ήταν η παραβίαση προτεραιότητας,

η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η παραβίαση σημάνσεων και η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Ιούνιο συγκροτήθηκαν

646 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11.452 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 104 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν και 2.183 επικίνδυνες παραβάσεις, οι περισσότερες για υπερβολική ταχύτητα.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 1.155 για υπερβολική ταχύτητα, 331 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 186 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 181 για Κ.Τ.Ε.Ο., 81 για παραβίαση σηματοδότη, 80 για αντικανονικό προσπέρασμα, 65 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 27 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 26 για παραβίαση προτεραιότητας, 18 για αντικανονικούς ελιγμούς, 15 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 12 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και 6 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.