Δήμος Καλαμάτας: Σε ιδιώτη η μεταφορά υπολειμματικών απορριμμάτων

Την ανάθεση των εργασιών μεταφοράς υπολειμματικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας σε ιδιώτη ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία «Χαΐδος Παναγιώτης ΜΙΚΕ», με συνολική τιμή 125.680,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διαδικασία αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «Εργασίες μεταφοράς υπολειμματικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας», μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή, εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στη δημοτική αρχή για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία εξακολουθεί να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, σημείωσε ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει αποκτήσει τα δικά του μέσα, καθώς και το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί ο ίδιος τις μεταφορές των απορριμμάτων, χωρίς να προσφεύγει σε ιδιώτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, υπογράμμισε ότι, πέρα από τον κατάλληλο εξοπλισμό και το προσωπικό, ο Δήμος θα έπρεπε να διαθέτει και δικό του κατάλληλο και αδειοδοτημένο χώρο για τη διαχείριση των συγκεκριμένων εργασιών.

Η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ενίσχυσης των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με προσωπικό, οχήματα και τις απαραίτητες υποδομές, προκειμένου ο Δήμος να περιορίσει την εξάρτησή του από εξωτερικούς αναδόχους.

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Σε άλλο σημείο της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βασίλης Τζαμουράνης έθεσε το ζήτημα της πορείας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εγκατασταθεί ανάδοχος στο έργο. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή για τους χειρισμούς της στο θέμα των απορριμμάτων. Όπως ανέφερε, οι κατά καιρούς δεσμεύσεις του δημάρχου Καλαμάτας δεν έχουν επιβεβαιωθεί, κάνοντας αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο της Μαραθόλακκας, στη λειτουργία της μονάδας στην Καλλιρρόη, καθώς και στην κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας διευκρίνισε ότι φορέας υλοποίησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης είναι ο ΦΟΔΣΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος, καθώς έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία για το σύνολο των σταθμών μεταφόρτωσης. Ωστόσο, όπως εξήγησε, απαιτείται η μεταφορά του σχετικού ποσού στην επόμενη προγραμματική σύμβαση, προκειμένου ο εργολάβος να συνεχίσει τις εργασίες.

Τ.Αν.