Καλαμάτα: Αγνωστος τηλεφωνεί σε γυναίκες προσποιούμενος τον γυναικολόγο Ανδρέα Πολυδώρου

Νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης διαπιστώθηκε στην Καλαμάτα, με άγνωστο άτομο που προσποιούμενος τον γιατρό, τηλεφωνεί σε γυναίκες της περιοχής.

Ο γιατρός-γυναικολόγος Ανδρέας Πολυδώρου με ανακοίνωση του κάνει γνωστό πως άγνωστο άτομο τηλεφωνεί σε γυναίκες, δήθεν πως είναι από το γυναικολογικό ιατρείο και δίνει αναληθείς πληροφορίες αναφορικά με την υγεία τους.

Ο κ. Πολυδώρου ενημερώνει πως πρόκειται για απάτη και προειδοποιεί τις γυναίκες ασθενείς του να μη δίνουν τα στοιχεία τους, αν δεχθούν κλήσεις από άγνωστο αριθμό.

Το ιατρείο έχει ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, που έχει επιληφθεί του θέματος.

Η ανακοίνωση του Μαιευτικού Γυναικολογικού Ιατρείου Ανδρέας Πολυδώρου αναφέρει:

“ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ

Αγαπητές μας ασθενείς,

Έχουμε ενημερωθεί ότι άγνωστο άτομο επικοινωνεί τηλεφωνικά με γυναίκες, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως τον ιατρό του ιατρείου μας και δίνοντας αναληθείς πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές.

Το ιατρείο μας επικοινωνεί μόνο μέσω των επίσημων τηλεφωνικών αριθμών του και πάντοτε με τρόπο που διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν δεχθείτε οποιαδήποτε ύποπτη κλήση:

• Μην κοινοποιήσετε προσωπικά ή ιατρικά στοιχεία.

• Μην ανησυχήσετε χωρίς επιβεβαίωση.

• Επικοινωνήστε άμεσα με το ιατρείο μας μέσω των επίσημων τηλεφώνων μας.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η σωστή ενημέρωσή σας αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα”.

Κ.Ηλ.